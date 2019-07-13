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辦全台最大早產兒中心 比利時84歲修女今成為台灣人

2019-07-13 15:08聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

六十年前，一群比利時修女飄洋過海來台，落腳萬華，從簡易的醫療室，到創立全台最大早產兒中心，為台灣醫療史寫下一頁傳奇。其中第十屆醫奉獎得主、來自比利時今年84歲的修女葛永勉，是修會中首位具備小兒科專長護理師，協助開辦早產心中，在台服務近一甲子的她，今天終於拿到中華民國身分證，正式成為她最愛的這塊土地的國民。

天主教聖母聖心修女會今舉行在台60周年慶，內政部、台北市政府民政局也特別頒發中華民國身分證給3名在台服務超過30年的修女，除了來台56年、曾獲醫療奉獻獎的修女葛永勉，同時還有來台39年的修女安德蘭，及在台服務33年的修女柴鼐立，感謝她們將畢生青春奉獻給這片土地。

葛永勉1963年從比利時來台，這一段路程遙遠到令人難以想像，她先坐火車到法國，隨後搭一個多月的船到香港，才從香港到台灣，最後她終於從基隆港登陸，這一待就是56年，加入聖若瑟醫院，畢業於護理專科學校的她，發現當時台灣早產兒醫療不發達，費用也很昂貴，許多父母負擔不起，只能認為早產兒自生自滅。

聖若瑟醫院開始在擁擠的嬰兒病房放置兩台從其他醫院借用的保溫箱，照顧早產兒，但因保溫箱當時是奢侈醫療設備，5年也只湊到13個，一個保溫箱常得擠3、4個寶寶。在葛永勉等修女到歐洲勸募，醫院保溫箱越來越多，1978年最多曾同時收治271名早產兒，彷彿成了全台最大早產兒中心，她說，當時台北計程車司機都口耳相傳，有早產兒就要送萬華的「阿兜仔醫院」。

與葛永勉共事過的永和耕莘醫院院長鄒繼群回憶，多年前一名孕婦在12周左右流產，當時胎兒還有心跳，但醫學上不認為是一個生命，醫療團隊就把他留在產房，等他去天國。葛修女聽聞非常不忍說，「我不管你們國家怎麼去認定，但他從受精後就是一個完整的生命」此後，院內遇到類似狀況，不管是否能救，醫療團隊都一定盡全力。

葛永勉也分享，曾看到一對夫妻坐在醫院哭，一問才知道因為寶寶出生就有一顆牙齒，家中長輩覺得不吉利，想將孩子送走讓人領養。來自海外的她真的不能接受，後來在醫院發現寶寶有牙齒，都會拔掉，不會讓父母知道這件事，這是上一代對年輕人的要求，希望這個傳統習俗可以慢慢改。「我愛台灣，我希望留在台灣，這裡是我的家鄉。」

葛永勉1963年從比利時來台，發現當時台灣早產兒醫療不發達，費用也很昂貴，許多父...
葛永勉1963年從比利時來台，發現當時台灣早產兒醫療不發達，費用也很昂貴，許多父母負擔不起，只能認為早產兒自生自滅。圖／天主教聖母聖心修女會提供
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來台56年的葛永勉說，她愛台灣，她希望留在台灣，這裡是她的家鄉。圖／天主教聖母聖...
來台56年的葛永勉說，她愛台灣，她希望留在台灣，這裡是她的家鄉。圖／天主教聖母聖心修女會提供
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第十屆醫奉獎得主、來自比利時的今年84歲修女葛永勉，來台協助開辦早產心中，服務近...
第十屆醫奉獎得主、來自比利時的今年84歲修女葛永勉，來台協助開辦早產心中，服務近一甲子的她，今天終於拿到中華民國身分證，正式成為她最愛的這塊土地的國民。記者陳婕翎／攝影
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早產比利時牙齒
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