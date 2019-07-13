中一中學生研究費馬多邊形數定理 獲丘成桐數學獎金牌

2019-07-13 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



第十一屆丘成桐中學數學獎今舉行頒獎典禮，台中一中高三生廖松毅研究費馬多邊形數定理，獲金牌及6萬元獎金。他已考取台大數學系，按比賽辦法，入學後將獲48萬元獎學金。今年銀牌從缺，另有3名佳作與4名入選獎得主。

丘成桐數學中學獎由中研院士丘成桐發起，台灣大學數學系主辦，台積電董事長曾繁城贊助。金牌獎金6萬元，若錄取國內外大學數學系或應用數學系，還可獲得四年48萬元的獎學金。

台大數學系主任陳榮凱說，今年共8件作品進入決賽，入選者有3名是女生，比率和歷年相比不低，另有2名是國中生。入圍決賽者先在今年7月11日舉行口試，參賽者須針對評審建議修改，隔天再次出席決賽，回答評審團前一天提出的問題。

台中一中高三生廖松毅以費馬多邊形數定理為基礎，探討在給定更一般的二次式數列之下，一個正整數是否能用幾個該數列上的數之總和來表示？是否有一數目（即指標值），用不超過該數目個數的數列，就可以表示任一正整數？如果只考慮能否表示大的正整數，這種數目就稱為亞指標值。

評審團指出，廖松毅證明指標值與亞指標值的存在性，並得到他們極佳的上下界估計。廖松毅說，他2年前為參加科展，就開始研究這個題目。他下一步想研究的方向，是探討數論中更廣泛的華林猜想問題。