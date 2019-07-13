親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不爽顧客「自以為是神」 日本拉麵店老闆拒本國客

救早產兒寫醫界傳奇 修女葛永勉成正港台灣人

2019-07-13 15:25中央社 台北13日電

第十屆醫奉獎得主、來自比利時的今年84歲修女葛永勉，來台協助開辦早產心中，服務近...
第十屆醫奉獎得主、來自比利時的今年84歲修女葛永勉，來台協助開辦早產心中，服務近一甲子的她，今天終於拿到中華民國身分證，正式成為她最愛的這塊土地的國民。聯合報記者陳婕翎／攝影
分享

護理背景出身的修女葛永勉，56年前從比利時遠渡重洋到台灣，秉持對生命的熱愛救回無數早產兒，寫下醫界傳奇，今天她取得身分證成了正港台灣人，笑稱「這裡就是我的家鄉」。

畢業於比利時護理專科學校的修女葛永勉，1963年經天主教聖母聖心傳教修女會派遣到台灣服務，她先從比利時搭火車到法國，再花一個月時間搭船到香港，最後從香港搭船到基隆港，輾轉來到位於台北市萬華區聖若瑟醫院，從此在台灣落地生根。

葛永勉回憶，最初聖若瑟醫院雖然只有2層樓，卻是當時附近最高的大樓，那時台灣早產兒醫療還不發達，治療費用也相當昂貴，許多家長負擔不起送大醫院的花費，只能任由早產兒自生自滅，也讓葛永勉決心創設早產兒中心。

照顧早產兒，保溫箱是相當重要的救命設備。但根據聖若瑟醫院文獻，該院1963年只有2個以燈泡加熱的保溫箱，還是向其他醫院借用的，每名早產兒往往一住就是2個月。

有醫師、助產士耳聞聖若瑟醫院收費低廉，又擅長婦幼照護，愈來愈多家長抱著「碰運氣」的心情，把孩子送到聖若瑟來，修女們也來者不拒，但隨早產兒逐漸增加，空間愈來愈不足，卻又無法負擔增建費用，只能不斷向歐洲各國組織申請援助。

葛永勉說，保溫箱在當年是相當奢侈的醫療設備，聖若瑟醫院根本買不起，除了不斷向其他醫院商借外，直到1964年也募得第一台自家醫院的保溫箱，5年後保溫箱雖然已增加到13個，仍然趕不上早產兒增加的速度，一個保溫箱常常得擠3到4個寶寶。

聖若瑟醫院早產兒中心創立第10年，院內已經有了38個保溫箱，平均每天有100多名早產兒住院，曾一度同時收治271名早產兒，成為全台最大的早產兒中心，許多台北的計程車司機都口耳相傳「有早產兒就要送到萬華的阿兜仔醫院」。

即便募得保溫箱，修女的照顧人力仍遠遠不足，幾乎是不分晝夜、全心投入工作。曾和葛永勉共事的前永和耕莘醫院院長鄧世雄回憶，當時經常有父母生了早產兒，不知如何是好，便把寶寶棄置在醫院門口，修女們也照單全收，葛永勉幾乎沒有一天好好睡覺，廢寢忘食地照顧早產兒，彌補硬體設備上的不足。

除了照顧早產兒，葛永勉也向許多台灣傳統觀念挑戰。她回憶，早年曾替一名媽媽接生男寶寶，過了沒多久卻見到夫妻倆坐在醫院門口抱頭痛哭，一問之下才知道，原來孩子出生時長了一顆牙齒，被老一輩視為不祥之兆，要求把孩子送養，令她深感衝擊，從此只要看到孩子出生時就長了牙，便會直接拔掉，希望讓孩子在充滿愛的家庭中長大。

此外，即便是懷孕11週的早產兒，葛永勉也堅持救下去。永和耕莘醫院院長鄒繼群說，早年懷孕10週、11週就早產的寶寶，在醫學上並不視為是生命，過去遇到這種案例都會將寶寶留在產房裡，看著寶寶微弱的心跳漸漸停止，但在葛永勉眼中，從胚胎受精那一刻起就是一個生命，要求醫護人員無論如何都要全力救治。

聖若瑟醫院的故事傳回葛永勉的家鄉比利時，感動許多人，紛紛慷慨解囊捐贈嬰兒食品、小毛毯並捐款，解決醫院經費、物資短缺的燃眉之急，將聖若瑟醫院打造成當時全台最大的早產兒醫療據點，隨後更展開社會服務、推廣公共衛生，寫下醫界傳奇。

如今高齡84歲的葛永勉，在台灣服務已長達56年，內政部、台北市民政局今天頒發中華民國身分證給葛永勉，以及在台奉獻多年的修女安德蘭、柴鼐立，3人正式成為正港台灣人，感謝她們將畢生青春奉獻給這片土地。

副總統陳建仁致詞時表示，許多修女在台灣奉獻長達一甲子，甚至在偏鄉地區也沒有缺席，除了今天獲表揚的3名修女，已故修女石仁愛過去也長年在馬祖服務，早年的馬祖人幾乎都是石仁愛接生的，認為這些修女「用大愛做小事」的情懷相當不容易，雖然她們總認為自己只是礦坑裡的小石頭，在外人眼中卻是閃閃發光的鑽石，而這些大愛也感動千千萬萬名台灣人的心。

早產比利時
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

紅龍果還是火龍果？專家10多年前已正名

2019-07-13 12:59

台南左鎮爆本土登革熱 疾管署：不排除是新疫區

2019-07-13 12:32

辦全台最大早產兒中心 比利時84歲修女今成為台灣人

2019-07-13 15:08

中一中學生研究費馬多邊形數定理 獲丘成桐數學獎金牌

2019-07-13 15:02

舊山線復駛？ 交長：投入20億元評估中

2019-07-13 13:24

下廚想拍紀念照 「媽媽的鳥」一腳亂入讓她超爆氣 網歪樓：缺主菜？

2019-07-13 12:00

各地高溫上升 台東金崙飆39度

2019-07-13 11:52

老翁騎車跌倒就醫發現感染登革熱 台南第9個本土病例

2019-07-13 11:31

舊山線復駛有望？林佳龍：已在評估投入20億

2019-07-13 11:08

不只四萬十川！高知4個人氣景點　還有爆紅「Sea House海景咖啡廳」

2019-07-13 10:39

太平洋高壓發威新店上午已逼近37度 下周三變天

2019-07-13 10:33

高溫易皮膚癢、頭痛 中醫師建議吃茄子、芝麻

2019-07-13 08:00

蜂螫！心臟停跳50天 38歲少婦被救活

2019-07-13 00:19

健康你我他╱多帶件衣服換 避免汗臭是尊重

2019-07-12 23:38

青春痘等藥將列管 家中剩藥逾10天禁開

2019-07-12 23:36

「睡心安」？睡眠檢查涉浮濫 有患者1年做6次

2019-07-12 23:31

科普好健康／醫薩刀治手抖症 不是所有患者都適用

2019-07-12 23:23

醫病天地／中榮設疼痛門診 有痛就按壓

2019-07-12 22:48

大樂透一注獨得4億元 獎落高雄

2019-07-12 22:36

士林生老喜樂園遊會 舊街慈悲關懷接地氣

2019-07-12 21:31

「嗶一下」就能搭太平山蹦蹦車！全台12座遊樂園開放悠遊卡、一卡通

2019-07-12 21:09

高雄登革熱將破40例 7旬翁採檢兩次才驗出

2019-07-12 20:16

開玩笑出事！ 孫安佐、郭芷嫣誰比較冤枉？網友神解

2019-07-12 20:00

影／南韓首爾車站空中花園 成鐵道迷聖地

2019-07-12 19:24

狂掉髮原來是缺鐵 依賴吃藥不如補充營養

2019-07-12 19:20

青春痘口服藥10月起列管 家剩10天份就算重複用藥

2019-07-12 18:03

食藥署明訂彩妝品禁含石綿 14年來從未抽驗

2019-07-12 17:42

一年到醫院睡6次 睡完未接受手術占7成3

2019-07-12 17:28

影／15萬塊樂高積木 打造未來桃園機場

2019-07-12 16:43

強化食安體系 政院：7月至11月進行蛋品稽查

2019-07-12 16:12

銀行自動繳付好市多會員年費 她不懂意思遭網友酸

2019-07-12 16:07

高雄連日豪雨農損嚴重 連農路都中斷

2019-07-12 15:28

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道全線貫通

2019-07-12 15:05

淪為金馬獎第二？失敗的台北電影獎改制

2019-07-12 14:59

奇美博物館影子魔幻展 全球頂尖大師同台競藝光影美學

2019-07-12 14:53

Uber推新服務 讓你放鬆雙腿還能讓司機閉嘴

2019-07-12 14:48

不知道誰給我一顆心？匿名的愛讓他重生

2019-07-12 14:30

童玩星光場讓旅宿業開紅盤 來宜蘭多住一晚變多了　

2019-07-12 14:30

華信新機報到 增海內外航線

2019-07-12 14:27
看更多

熱門文章

月薪21K實領18K 他PO薪資單網友傻眼「比外勞還慘」

2019-07-12 17:00

年薪百萬有加班費…他趁公司人力吃緊時提離職 下場欲哭無淚

2019-07-13 10:07

小孟塔羅：人際、健康？測你下半年會有怎麼樣的煩惱

2019-07-12 17:00

早午餐排隊吃荷包蛋加滷肉飯！台北、宜蘭名店噴香誘人

2019-07-12 17:11

高溫易皮膚癢、頭痛 中醫師建議吃茄子、芝麻

2019-07-13 08:00

狂掉髮原來是缺鐵 依賴吃藥不如補充營養

2019-07-12 19:20

大樂透一注獨得4億元 獎落高雄

2019-07-12 22:36

每日星座運勢／天秤他人成愛情助力 事業出色表現

2019-07-13 00:00

影／巨型鬼蝠魟主動親近！潛水客驚覺：牠在向我們求助

2019-07-13 12:19

紅龍果還是火龍果？專家10多年前已正名

2019-07-13 12:59

世界最大海龜「棱皮龜」被眾漢當馬騎 影片外流引發眾怒

2019-07-12 16:52

誠品敦南店明年打烊？ 誠品：答案將在「第四部曲」揭曉

2019-07-12 22:28

「嗶一下」就能搭太平山蹦蹦車！全台12座遊樂園開放悠遊卡、一卡通

2019-07-12 21:09

「卡娜赫拉的小動物」集點來囉！7-ELEVEN推全新夢遊仙境造型　

2019-07-12 20:21

銀行自動繳付好市多會員年費 她不懂意思遭網友酸

2019-07-12 16:07

高雄登革熱將破40例 7旬翁採檢兩次才驗出

2019-07-12 20:16

孫芸芸化身旅遊網美拍「羅馬假期」名媛版 瀏海造型簡直變成另一個人

2019-07-10 13:30

太平洋高壓發威新店上午已逼近37度 下周三變天

2019-07-13 10:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top