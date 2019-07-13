同樣腦血管栓塞 有沒有把握黃金治療期結果差很多

2019-07-13 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣76歲賴姓婦人有一天吃早餐時，感覺右側肢體無力，而且一直不自覺地垂下眼皮打瞌睡，家人趕緊送她到員林市宏仁醫院檢查，經核磁共振（MRI）和電腦斷層檢查，確診她的左腦小血管已栓塞，也就是俗稱的腦中風，緊急救治後病況穩定，進一步復健治療中。

宏仁醫院院長郭顯懋說，還有一例，員林市62歲許姓男子也是在吃早餐時，忽然無力抓起掉落桌面的麵包屑，神色明顯不對，幸好家人及早察覺送醫，醫師安排接受1.5T磁振造影和160切電腦斷層檢查，也是左腦小血管栓塞。

許男向醫師說，早上起來刷牙、洗臉時，雙手仍很靈活，吃早餐才感覺右手沒力氣，右腿也移動困難。因許男住處距宏仁醫院不遠，家人趕緊將他送到宏佢掛急診。郭顯懋說，許男在腦中風發生後的黃金救命3小時內就醫，經注射血栓溶解劑，幸運挽回健康。

賴婦就沒這麼幸運了。家醫科醫師曹世達說，賴婦前一天晚上9點入睡，整晚沒醒來，第二天早上8點多起床，照理說睡眠充足，嗜睡是不正常現象，加上右側肢體沒力氣，很可能是腦中風。

曹世達安排160切電腦斷層掃描賴婦的腦部，再轉介給神經內科醫師王馨霈安排MRI檢查。王馨霈說，賴婦的丘腦和左腦有4處小血管栓塞，影像顯示栓塞有段一時間，已錯過黃金治療期，目前給予口服藥預防腦血管再度栓塞，目前賴婦每天做復健，恢復效果良好。

宏仁醫院是員林市第一家引進1.5T磁振造影（又稱為核磁共振MRI）及160切電腦斷層掃描儀的地區醫院。郭顯懋說，160切電腦斷層掃描儀除低輻射劑量，還擁有高速掃描功能及快速影像後處理的能力，3D影像清晰，可以掃描頭、頸、胸、腹、四肢及心臟血管等各部位，藉由AI判讀多種角度的影像重組和三度空間的立體影像，醫師更能精確診斷疾病。

此外，民眾最關心的PM2.5空汙影響肺部健康，如果做160切電腦斷層掃描，不需注射顯影劑，5分鐘即可完成檢查，給病人最及時的診斷。