台南左鎮爆本土登革熱 疾管署：不排除是新疫區

2019-07-13 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台南市疑似出現登革熱新戰場，疾病管制署今公布，台南市新增一例本土登革熱病例，為左鎮區榮和里一名80多歲男性，因騎車「犁田」送醫，意外被發現是登革熱患者，成為今年左鎮區首例本土登革熱病例。疾管署表示，不排除是別於目前東區、中西區登革熱的新疫情，但確切答案仍待病毒定序結果，才能知道病毒基因是否與目前台南已知的個案不同。

疾管署副署長莊人祥表示，該明老翁於7月10日出現發燒症狀至診所就醫，但第一次看診未發現是登革熱。直到12日因騎車跌倒送醫，檢查發現血小板下降且登革熱快篩陽性而進行通報，確診為登革熱第二型，個案現住院治療中，接觸者目前無疑似症狀。

莊人祥進一步說明，個案近期無出國史，主要活動地點為住家、自家菜園，但是近期曾至善化區牛墟活動，現正持續調查感染源中。研判老翁感染方式有兩種可能性，其一是中西區、東區的感染者曾前往左鎮，被當地的蚊子叮咬，導致疫情擴大。

另一是左鎮當地有症狀不明顯的登革熱境外移入隱藏個案，造成左鎮自行成為一個新疫區。但因為目前台南的登革熱病毒型都是第二型，無法馬上斷定傳播方法，一切都還需要等到病毒定序才能定調，目前已安排防疫人員前往個案住家及菜園執行孳生源檢查、清除及化學防治工作。

今年截至目前，國內累計48例本土登革熱病例，為高雄市39例，分別為三民區33例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例；台南市9例，則為中西區3例、東區2例，永康區、南區、安南區及左鎮區各１例。另有209例境外移入病例，境外移入病例數為近十年同期最高。