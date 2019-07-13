老翁騎車跌倒就醫發現感染登革熱 台南第9個本土病例

2019-07-13 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台南市政府防疫人員於台南市左鎮區榮和里執行孳生源查核。圖／疾病管制署提供 分享 facebook 疾病管制署今天（13日）公布台南市新增一例本土登革熱病例，為左鎮區榮和里一名80多歲男性，近期無出國史。10日出現發燒症狀至診所就醫，12日因騎車跌倒送醫，檢查發現血小板下降且登革熱快篩陽性而進行通報，確診為登革熱第二型，個案現住院治療中，接觸者目前無疑似症狀。

疾管署表示，個案主要活動地點為住家、自家菜園，近期曾至善化區牛墟活動，現正持續調查感染源中。目前已安排防疫人員前往個案住家及菜園執行孳生源檢查、清除及化學防治工作。

今年截至目前，國內累計48例本土登革熱病例，為高雄市39例（三民區33例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例）、台南市9例（中西區3例、東區2例，永康區、南區、安南區及左鎮區各１例）。另有209例境外移入病例，境外移入病例數為近十年同期最高。

疾管署再次呼籲，本周南部地區持續有局部大雨或短暫陣雨，請民眾降雨過後儘速清除環境積水容器，並留意天溝、排水溝是否淤積，避免病媒蚊孳生。

若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似個案可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治措施。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。