太平洋高壓發威新店上午已逼近37度 下周三變天

2019-07-13 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



太平洋高壓增強，各地天氣很熱，今天截至上午10點為止，已經有數個測站高溫超過35度，且可能再到37、38度。中央氣象局表示，明起到下周二各地降雨機率緩和，天氣炎熱要注意防曬。另外，目前菲律賓東方海面有熱帶系統，是否發展出熱帶性低氣壓甚至升級為颱風，下周三之後觀察會比較明朗。

今天各地非常炎熱，根據氣象局統計，截至上午10點，新北市新店已經有36.9度、台東金崙36.7度、台北市也已經有34.3度，且各地再往上至37、38度的機率很高。

氣象局預報員陳建安表示，今天的高溫主要是因為太平洋高壓很強。他說，今起到下周二，包括大台北地區、花東縱谷、台東南側像是大武、太麻里都要留意高溫。陳建安表示，太平洋高壓勢力會一天一天減弱，預計下周三天氣會轉變。

陳建安說，下周三後太平洋高壓明顯減弱，現在位在菲律賓東方海面附近的低壓帶會開始北抬，預計會接近台灣地區。根據目前觀測，這是一個比較大的低壓帶，因此下周三後，風向會開始轉為偏東風，且伴隨比較多的水氣，東半部、恆春半島降雨機率變高，午後雷陣雨機率也會變高。