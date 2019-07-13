親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高雄大社果菜市場一女遭殺身亡 警已鎖定涉案人追查

全球領袖不能說的祕密！為它冒出替身、死在任上在所不惜...

太平洋高壓發威新店上午已逼近37度 下周三變天

2019-07-13 10:33聯合報 記者董俞佳╱即時報導

太平洋高壓增強，各地天氣很熱，今天截至上午10點為止，已經有數個測站高溫超過35度，且可能再到37、38度。中央氣象局表示，明起到下周二各地降雨機率緩和，天氣炎熱要注意防曬。另外，目前菲律賓東方海面有熱帶系統，是否發展出熱帶性低氣壓甚至升級為颱風，下周三之後觀察會比較明朗。

今天各地非常炎熱，根據氣象局統計，截至上午10點，新北市新店已經有36.9度、台東金崙36.7度、台北市也已經有34.3度，且各地再往上至37、38度的機率很高。

氣象局預報員陳建安表示，今天的高溫主要是因為太平洋高壓很強。他說，今起到下周二，包括大台北地區、花東縱谷、台東南側像是大武、太麻里都要留意高溫。陳建安表示，太平洋高壓勢力會一天一天減弱，預計下周三天氣會轉變。

陳建安說，下周三後太平洋高壓明顯減弱，現在位在菲律賓東方海面附近的低壓帶會開始北抬，預計會接近台灣地區。根據目前觀測，這是一個比較大的低壓帶，因此下周三後，風向會開始轉為偏東風，且伴隨比較多的水氣，東半部、恆春半島降雨機率變高，午後雷陣雨機率也會變高。

陳建安說，下周三大低壓帶中也預測會有熱帶系統持續醞釀，是否會再成為熱帶性低氣壓、或者成為颱風等，在哪個位置、哪個時間成形，將持續觀測。

中央氣象局發布高溫資訊橙色、黃色燈號。圖／取自中央氣象局官網
中央氣象局發布高溫資訊橙色、黃色燈號。圖／取自中央氣象局官網
分享

氣象局高溫
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

高溫易皮膚癢、頭痛 中醫師建議吃茄子、芝麻

2019-07-13 08:00

蜂螫！心臟停跳50天 38歲少婦被救活

2019-07-13 00:19

大樂透一注獨得4億元 獎落高雄

2019-07-12 22:36

不只四萬十川！高知4個人氣景點　還有爆紅「Sea House海景咖啡廳」

2019-07-13 10:39

健康你我他╱多帶件衣服換 避免汗臭是尊重

2019-07-12 23:38

青春痘等藥將列管 家中剩藥逾10天禁開

2019-07-12 23:36

「睡心安」？睡眠檢查涉浮濫 有患者1年做6次

2019-07-12 23:31

科普好健康／醫薩刀治手抖症 不是所有患者都適用

2019-07-12 23:23

醫病天地／中榮設疼痛門診 有痛就按壓

2019-07-12 22:48

士林生老喜樂園遊會 舊街慈悲關懷接地氣

2019-07-12 21:31

「嗶一下」就能搭太平山蹦蹦車！全台12座遊樂園開放悠遊卡、一卡通

2019-07-12 21:09

高雄登革熱將破40例 7旬翁採檢兩次才驗出

2019-07-12 20:16

開玩笑出事！ 孫安佐、郭芷嫣誰比較冤枉？網友神解

2019-07-12 20:00

影／南韓首爾車站空中花園 成鐵道迷聖地

2019-07-12 19:24

狂掉髮原來是缺鐵 依賴吃藥不如補充營養

2019-07-12 19:20

青春痘口服藥10月起列管 家剩10天份就算重複用藥

2019-07-12 18:03

食藥署明訂彩妝品禁含石綿 14年來從未抽驗

2019-07-12 17:42

一年到醫院睡6次 睡完未接受手術占7成3

2019-07-12 17:28

影／15萬塊樂高積木 打造未來桃園機場

2019-07-12 16:43

強化食安體系 政院：7月至11月進行蛋品稽查

2019-07-12 16:12

銀行自動繳付好市多會員年費 她不懂意思遭網友酸

2019-07-12 16:07

高雄連日豪雨農損嚴重 連農路都中斷

2019-07-12 15:28

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道全線貫通

2019-07-12 15:05

淪為金馬獎第二？失敗的台北電影獎改制

2019-07-12 14:59

奇美博物館影子魔幻展 全球頂尖大師同台競藝光影美學

2019-07-12 14:53

Uber推新服務 讓你放鬆雙腿還能讓司機閉嘴

2019-07-12 14:48

不知道誰給我一顆心？匿名的愛讓他重生

2019-07-12 14:30

童玩星光場讓旅宿業開紅盤 來宜蘭多住一晚變多了　

2019-07-12 14:30

華信新機報到 增海內外航線

2019-07-12 14:27

空汙基金入不敷出 環署擬檢討季節性費率

2019-07-12 14:27

批空汙費率太低 環團：業者繳點錢就沒事何必減排？

2019-07-12 14:27

高壓增強 明起一周天氣愈來愈熱

2019-07-12 14:25

蜂螫心臟停跳50天 台大醫心臟移植救活她

2019-07-12 14:23

跟著保險達人這樣做 3大族群合適保單大揭密

2019-07-12 14:05

花蓮來回嘉義耗上一整天 蕭美琴：花蓮也好想有高鐵

2019-07-12 14:05

歡慶暑假 淡海輕軌一日票無限暢遊享星巴克折扣

2019-07-12 14:04

雙北桃竹苗等14縣市 氣象局發布大雨特報

2019-07-12 13:49

防堵石綿化粧品 食藥署今年驗石綿成分

2019-07-12 13:26

無身體不適照胃鏡卻發現病灶 醫：胃癌初期通常無症狀

2019-07-12 13:04
看更多

熱門文章

蜂螫心臟停跳50天 台大醫移植心臟鬼門關前拉回她

2019-07-12 11:51

捷運萬大線第二期 預計110年開工

2019-07-12 12:08

一天面試4人全被爽約 業者無奈大嘆心好累

2019-07-12 12:24

月薪21K實領18K 他PO薪資單網友傻眼「比外勞還慘」

2019-07-12 17:00

雙北桃竹苗等14縣市 氣象局發布大雨特報

2019-07-12 13:49

小孟塔羅：人際、健康？測你下半年會有怎麼樣的煩惱

2019-07-12 17:00

早午餐排隊吃荷包蛋加滷肉飯！台北、宜蘭名店噴香誘人

2019-07-12 17:11

無身體不適照胃鏡卻發現病灶 醫：胃癌初期通常無症狀

2019-07-12 13:04

狂掉髮原來是缺鐵 依賴吃藥不如補充營養

2019-07-12 19:20

大樂透一注獨得4億元 獎落高雄

2019-07-12 22:36

每日星座運勢／天秤他人成愛情助力 事業出色表現

2019-07-13 00:00

花蓮來回嘉義耗上一整天 蕭美琴：花蓮也好想有高鐵

2019-07-12 14:05

世界最大海龜「棱皮龜」被眾漢當馬騎 影片外流引發眾怒

2019-07-12 16:52

銀行自動繳付好市多會員年費 她不懂意思遭網友酸

2019-07-12 16:07

誠品敦南店明年打烊？ 誠品：答案將在「第四部曲」揭曉

2019-07-12 22:28

高雄登革熱將破40例 7旬翁採檢兩次才驗出

2019-07-12 20:16

「嗶一下」就能搭太平山蹦蹦車！全台12座遊樂園開放悠遊卡、一卡通

2019-07-12 21:09

潛水教父捐遺愛 家人：延續蘇焉一輩子對海洋的熱愛

2019-07-12 11:58

「卡娜赫拉的小動物」集點來囉！7-ELEVEN推全新夢遊仙境造型　

2019-07-12 20:21

年薪百萬有加班費…他趁公司人力吃緊時提離職 下場欲哭無淚

2019-07-13 10:07

一年到醫院睡6次 睡完未接受手術占7成3

2019-07-12 17:28

青春痘口服藥10月起列管 家剩10天份就算重複用藥

2019-07-12 18:03

高鐵南延 屏縣府：燕巢、左營案外毫無所悉

2019-07-12 11:27

影／15萬塊樂高積木 打造未來桃園機場

2019-07-12 16:43

高溫易皮膚癢、頭痛 中醫師建議吃茄子、芝麻

2019-07-13 08:00

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道全線貫通

2019-07-12 15:05

蜂螫！心臟停跳50天 38歲少婦被救活

2019-07-13 00:19

孫芸芸化身旅遊網美拍「羅馬假期」名媛版 瀏海造型簡直變成另一個人

2019-07-10 13:30

空汙基金快不夠用 環保署擬擴大空汙季費率差異

2019-07-12 11:23

今年1-4月每10萬人交通死傷前三：南市、屏縣、竹市

2019-07-12 11:15

對抗酷暑！躲室內玩LV疊疊樂 還有乒乓球、跳繩等奢華運動品

2019-07-12 12:12

搭太平山蹦蹦車、烏來台車 悠遊卡、一卡通嗶一下就行

2019-07-12 11:50

高雄連日豪雨農損嚴重 連農路都中斷

2019-07-12 15:28

明起兩波優惠！85℃這些飲品通通第2杯半價

2019-07-12 11:15

跟著保險達人這樣做 3大族群合適保單大揭密

2019-07-12 14:05

誠品敦南「100 colors光譜漫遊」亮相 8千張色紙中暗藏「彩蛋」

2019-07-12 17:41

影／南韓首爾車站空中花園 成鐵道迷聖地

2019-07-12 19:24

高24公尺燈籠、七彩流蘇海！日本5大「七夕祭典」8月登場

2019-07-12 14:55

奇美博物館影子魔幻展 全球頂尖大師同台競藝光影美學

2019-07-12 14:53

強化食安體系 政院：7月至11月進行蛋品稽查

2019-07-12 16:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top