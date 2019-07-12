士林生老喜樂園遊會 舊街慈悲關懷接地氣

2019-07-12 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



一盞盞鮮豔亮麗的燈籠隨風輕晃，不少路人駐足欣賞，「士林舊街垨護節」今（12）日在士林捷運商圈、舊街一帶熱鬧登場，除了別出心裁規劃的「生老喜樂園遊會」外，現場一整排顏色繽紛的燈籠排列而成的燈籠掛飾，成為許多人拍照打卡的搶手景點。

「生老喜樂園遊會」係由士林神農宮、臺北市士林舊街慈悲關懷社區、臺北市立聯合醫院、士林舊佳里、士林舊街文創市集等多個單位攜手主辦，臺灣國際慈悲關懷社區發展協會、廣青文教基金會、士林庄文史工作室、臺北市立大學及銘傳大學等單位熱心參與協辦。

神農宮董事長、臺灣國際慈悲關懷社區發展協會理事長何逸松指出，「生老喜樂園遊會」延續慈悲關懷社區生命教育精神，以生老病死、生命四季為概念，設計各種遊戲，例如，「人生一口氣」攤位就是玩吹氣球，意涵人生在吐納之間；「食食有健康」則以趣味方式呈現嬰幼兒、青壯年及老年的飲食建議；「愛拚才會贏」攤位則是邀民眾玩拼圖，想像圓滿善終的面貌。

至於「『燈』火相傳」攤就是大小朋友最愛的彩繪燈籠，何逸松說，只要逛一輪攤位，就等於體會人生的生老喜樂，現場充滿節慶歡欣氣氛，希望分享祝福、傳承生命。

臺北市立聯合醫院黃勝堅總院長指出，北市聯醫自105年深入社區啟動居家醫療後發現，高齡社會來臨，相比現有單次性的居家訪視或健康篩檢，長輩更需要全面式的關懷與照顧，因此北市聯醫持續與在地力量合作成立「慈悲關懷社區」，提倡從出到往生的關懷及照顧弱勢族群、以「人文價值」、「社區網絡」、「全人照顧」和「生命學習」為主軸，將同理心擴散到社區，居民相互照顧彼此身心靈，成為友善高齡、溫暖共享的社區。

黃勝堅期待，慈悲關懷社區能醫養結合及長照政策奠定基礎，成為高齡社會下老人照顧問題的解方之一。

臺北市立聯合醫院翁林仲副總院長表示，從去年起，北市聯醫與在地力量結合，陸續成立內湖湖興、台北天后宮、文山指南、中山中庄仔福德宮、大同慶安及北投福星等七個慈悲關懷社區據點，今年目標希望臺北市12個行政區都能有慈悲關懷社區。

翁林仲指出，慈悲關懷社區串連政府、社福、學校及宗教團體，例如現場部分燈籠就是由廣青基金會身心障礙朋友在神農宮志工教導下彩繪並一一掛上，正是慈悲關懷社區精神－社區成員彼此凝聚、相互關懷最動人的詮釋。