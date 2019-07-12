親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

賣社宅用地？盧秀燕團隊摘不掉的魔戒

高雄發大財了！大樂透4億頭獎一注獨得 終結13連摃

士林生老喜樂園遊會 舊街慈悲關懷接地氣

2019-07-12 21:31聯合報 記者李樹人╱即時報導

一盞盞鮮豔亮麗的燈籠隨風輕晃，不少路人駐足欣賞，「士林舊街垨護節」今（12）日在士林捷運商圈、舊街一帶熱鬧登場，除了別出心裁規劃的「生老喜樂園遊會」外，現場一整排顏色繽紛的燈籠排列而成的燈籠掛飾，成為許多人拍照打卡的搶手景點。

「生老喜樂園遊會」係由士林神農宮、臺北市士林舊街慈悲關懷社區、臺北市立聯合醫院、士林舊佳里、士林舊街文創市集等多個單位攜手主辦，臺灣國際慈悲關懷社區發展協會、廣青文教基金會、士林庄文史工作室、臺北市立大學及銘傳大學等單位熱心參與協辦。

神農宮董事長、臺灣國際慈悲關懷社區發展協會理事長何逸松指出，「生老喜樂園遊會」延續慈悲關懷社區生命教育精神，以生老病死、生命四季為概念，設計各種遊戲，例如，「人生一口氣」攤位就是玩吹氣球，意涵人生在吐納之間；「食食有健康」則以趣味方式呈現嬰幼兒、青壯年及老年的飲食建議；「愛拚才會贏」攤位則是邀民眾玩拼圖，想像圓滿善終的面貌。

至於「『燈』火相傳」攤就是大小朋友最愛的彩繪燈籠，何逸松說，只要逛一輪攤位，就等於體會人生的生老喜樂，現場充滿節慶歡欣氣氛，希望分享祝福、傳承生命。

臺北市立聯合醫院黃勝堅總院長指出，北市聯醫自105年深入社區啟動居家醫療後發現，高齡社會來臨，相比現有單次性的居家訪視或健康篩檢，長輩更需要全面式的關懷與照顧，因此北市聯醫持續與在地力量合作成立「慈悲關懷社區」，提倡從出到往生的關懷及照顧弱勢族群、以「人文價值」、「社區網絡」、「全人照顧」和「生命學習」為主軸，將同理心擴散到社區，居民相互照顧彼此身心靈，成為友善高齡、溫暖共享的社區。

黃勝堅期待，慈悲關懷社區能醫養結合及長照政策奠定基礎，成為高齡社會下老人照顧問題的解方之一。

臺北市立聯合醫院翁林仲副總院長表示，從去年起，北市聯醫與在地力量結合，陸續成立內湖湖興、台北天后宮、文山指南、中山中庄仔福德宮、大同慶安及北投福星等七個慈悲關懷社區據點，今年目標希望臺北市12個行政區都能有慈悲關懷社區。

翁林仲指出，慈悲關懷社區串連政府、社福、學校及宗教團體，例如現場部分燈籠就是由廣青基金會身心障礙朋友在神農宮志工教導下彩繪並一一掛上，正是慈悲關懷社區精神－社區成員彼此凝聚、相互關懷最動人的詮釋。

除了豐富多元的園遊會活動外，7月14日（農曆6月12日）將舉辦重修41週年祭典，歡迎民眾來感受老街廓的溫暖，在隨風搖曳的燈籠下，走一趟充滿祝福、繽紛的人生旅程。

「士林舊街垨護節」今（12）日在士林捷運商圈、舊街一帶熱鬧登場，一整排顏色繽紛的...
「士林舊街垨護節」今（12）日在士林捷運商圈、舊街一帶熱鬧登場，一整排顏色繽紛的燈籠排列而成的燈籠掛飾，成為許多人拍照打卡的搶手景點。圖／臺北市立聯合醫院提供
分享
「士林舊街垨護節」今（12）日在士林捷運商圈、舊街一帶熱鬧登場，一整排顏色繽紛的...
「士林舊街垨護節」今（12）日在士林捷運商圈、舊街一帶熱鬧登場，一整排顏色繽紛的燈籠排列而成的燈籠掛飾，成為許多人拍照打卡的搶手景點。圖／臺北市立聯合醫院提供
分享

銘傳大學
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

大樂透一注獨得4億元 獎落高雄

2019-07-12 22:36

「嗶一下」就能搭太平山蹦蹦車！全台12座遊樂園開放悠遊卡、一卡通

2019-07-12 21:09

高雄登革熱將破40例 7旬翁採檢兩次才驗出

2019-07-12 20:16

開玩笑出事！ 孫安佐、郭芷嫣誰比較冤枉？網友神解

2019-07-12 20:00

影／南韓首爾車站空中花園 成鐵道迷聖地

2019-07-12 19:24

狂掉髮原來是缺鐵 依賴吃藥不如補充營養

2019-07-12 19:20

青春痘口服藥10月起列管 家剩10天份就算重複用藥

2019-07-12 18:03

食藥署明訂彩妝品禁含石綿 14年來從未抽驗

2019-07-12 17:42

一年到醫院睡6次 睡完未接受手術占7成3

2019-07-12 17:28

影／15萬塊樂高積木 打造未來桃園機場

2019-07-12 16:43

強化食安體系 政院：7月至11月進行蛋品稽查

2019-07-12 16:12

銀行自動繳付好市多會員年費 她不懂意思遭網友酸

2019-07-12 16:07

高雄連日豪雨農損嚴重 連農路都中斷

2019-07-12 15:28

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道全線貫通

2019-07-12 15:05

淪為金馬獎第二？失敗的台北電影獎改制

2019-07-12 14:59

奇美博物館影子魔幻展 全球頂尖大師同台競藝光影美學

2019-07-12 14:53

Uber推新服務 讓你放鬆雙腿還能讓司機閉嘴

2019-07-12 14:48

不知道誰給我一顆心？匿名的愛讓他重生

2019-07-12 14:30

童玩星光場讓旅宿業開紅盤 來宜蘭多住一晚變多了　

2019-07-12 14:30

華信新機報到 增海內外航線

2019-07-12 14:27

空汙基金入不敷出 環署擬檢討季節性費率

2019-07-12 14:27

批空汙費率太低 環團：業者繳點錢就沒事何必減排？

2019-07-12 14:27

高壓增強 明起一周天氣愈來愈熱

2019-07-12 14:25

蜂螫心臟停跳50天 台大醫心臟移植救活她

2019-07-12 14:23

跟著保險達人這樣做 3大族群合適保單大揭密

2019-07-12 14:05

花蓮來回嘉義耗上一整天 蕭美琴：花蓮也好想有高鐵

2019-07-12 14:05

歡慶暑假 淡海輕軌一日票無限暢遊享星巴克折扣

2019-07-12 14:04

雙北桃竹苗等14縣市 氣象局發布大雨特報

2019-07-12 13:49

防堵石綿化粧品 食藥署今年驗石綿成分

2019-07-12 13:26

無身體不適照胃鏡卻發現病灶 醫：胃癌初期通常無症狀

2019-07-12 13:04

都更新里程～「廣慈都更工作站」為鄰里注入活力新血

2019-07-12 12:35

捷運萬大線第二期 預計110年開工

2019-07-12 12:08

好懷念這個復古畫風！他曬小學課本封面 網秒背：天這麼黑…

2019-07-12 12:00

蜂螫心臟停跳50天 台大醫移植心臟鬼門關前拉回她

2019-07-12 11:51

搭太平山蹦蹦車、烏來台車 悠遊卡、一卡通嗶一下就行

2019-07-12 11:50

避免哄抬、削價 廢棄物處理價格上網全都露

2019-07-12 11:48

高鐵南延 屏縣府：燕巢、左營案外毫無所悉

2019-07-12 11:27

空汙基金快不夠用 環保署擬擴大空汙季費率差異

2019-07-12 11:23

環保署擬擴大空汙差別費率 環團：方向正確

2019-07-12 11:21
看更多

熱門文章

太平洋高壓來了 氣象局：明起一周越來越熱

2019-07-12 09:09

蜂螫心臟停跳50天 台大醫移植心臟鬼門關前拉回她

2019-07-12 11:51

賣麵月入500萬還買跑車豪宅 他超羨慕網友卻打臉

2019-07-12 10:12

一天面試4人全被爽約 業者無奈大嘆心好累

2019-07-12 12:24

捷運萬大線第二期 預計110年開工

2019-07-12 12:08

雙北桃竹苗等14縣市 氣象局發布大雨特報

2019-07-12 13:49

出國掃貨用不完轉賣？小心連隱形眼鏡盒都違法要罰3萬

2019-07-12 08:04

家門牆角冒出密密麻麻「黃豆」卵 查證蛋的主人原來是牠

2019-07-12 10:35

月薪21K實領18K 他PO薪資單網友傻眼「比外勞還慘」

2019-07-12 17:00

高鐵南延4案 高雄挺小港案 屏東要左營案

2019-07-12 00:10

高鐵南延新增2案「進高雄、延屏東」 經費破千億

2019-07-12 00:00

每日星座運勢／雙魚需適當控制脾氣 財運佳有收穫

2019-07-12 00:00

早午餐排隊吃荷包蛋加滷肉飯！台北、宜蘭名店噴香誘人

2019-07-12 17:11

吳德榮：熱帶系統是否成颱、影響台灣 下周一會明朗

2019-07-12 08:03

高鐵南延屏東增2案 挨批先射箭再畫靶

2019-07-11 23:43

世界最大海龜「棱皮龜」被眾漢當馬騎 影片外流引發眾怒

2019-07-12 16:52

銀行自動繳付好市多會員年費 她不懂意思遭網友酸

2019-07-12 16:07

小孟塔羅：人際、健康？測你下半年會有怎麼樣的煩惱

2019-07-12 17:00

花蓮來回嘉義耗上一整天 蕭美琴：花蓮也好想有高鐵

2019-07-12 14:05

無身體不適照胃鏡卻發現病灶 醫：胃癌初期通常無症狀

2019-07-12 13:04

芒果長黑斑變得更甜、更搶手？是真有其事還是鬼扯！

2019-07-12 10:00

【我見我思】心如／中年以後

2019-07-12 06:00

高雄登革熱將破40例 7旬翁採檢兩次才驗出

2019-07-12 20:16

潛水教父捐遺愛 家人：延續蘇焉一輩子對海洋的熱愛

2019-07-12 11:58

漁民意外捕獲罕見玳瑁 水試所將擇期野放

2019-07-11 23:47

足感心！泰籍夫婦收養流浪動物 離台自費帶回泰國

2019-07-12 10:08

台大醫院院長 傳陳石池8月1日真除

2019-07-12 00:56

狂掉髮原來是缺鐵 依賴吃藥不如補充營養

2019-07-12 19:20

一年到醫院睡6次 睡完未接受手術占7成3

2019-07-12 17:28

高鐵南延 屏縣府：燕巢、左營案外毫無所悉

2019-07-12 11:27

燙青菜的湯和火鍋湯喝多 小心尿路結石上門

2019-07-12 08:12

【親子教養】藝萱／我家的金錢遊戲

2019-07-12 06:00

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道全線貫通

2019-07-12 15:05

青春痘口服藥10月起列管 家剩10天份就算重複用藥

2019-07-12 18:03

獨家引進、躺在泡泡浴缸裡「看電影」 這家飯店超狂！

2019-07-12 09:42

影／15萬塊樂高積木 打造未來桃園機場

2019-07-12 16:43

隋棠蜜桃臀放閃、孫芸芸撩髮露美腿 撞Chloé鎖頭包 力拚仙女下凡張鈞甯

2019-07-12 09:20

【我愛一個人煮-72】太陽臉／夏日清爽海鮮

2019-07-12 06:00

LVMH集團的超模準太子妃再度與蕭邦合作慈善珠寶 獻愛兒童

2019-07-12 07:11

空汙基金快不夠用 環保署擬擴大空汙季費率差異

2019-07-12 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top