靠這招加強記憶、理解力 她考取營養師執照

2019-07-12 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



實踐大學食品營養與保健生技學系畢業的洪子絜，因為班上有一半同學選擇考營養師或食品技師，她大四下開始準備營養師考試，靠著在大海報畫上人體器官、結構，加強記憶與理解力，也跟同學相約當彼此的小老師，透過替對方上課講解，檢視念書成效，今年順利取得營養師執照。

食保系必修生物、化學，對高中讀社會組的洪子絜來說，大一上課猶如鴨子聽雷，她說班上文組的同學僅有個位數，老師講課跳過基礎知識，讓她跟得很吃力，常常聽不懂，幸虧其他同學的救援，讓她補上學科知識的落差，直到大二、大三才漸入佳境，也開始喜歡上食保這門學問。

洪子絜雖然在大四下開始準備營養師考試，但心思全掛在畢業旅行上，畢業後7月份的第一次應試，她在生理學與生物化學這科慘遭滑鐵盧，分數不及格，但整體只差2分就過門檻，讓她下定決心再拚第二次，這次她就不敢掉以輕心，卯起來對付生理學與生物化學這一科。

談到讀書方法，洪子絜說，她會依照考科性質安排，將相關性高的考科擺在一起念，比如生物化學像是營養學的後設背景知識，所以她會先讀懂生物化學，再念營養學，就能快速進入脈絡，至於講述身體結構的生理學，則能幫助了解膳食療養學的原由，她會善用圖像記憶，在一張大海報畫上人體器官，標記出身體結構的病理反應，幫助她更理解哪一個器官出問題的原因與狀態，再進一步對應出調養方式。

除此之外，她和一起考試的同學充當起彼此的小老師，「必須先備課，才能開始教學」，透過備課、講課的演練過程，梳理思緒跟邏輯，讓自己在考試答題時更流暢，幫助很大。

洪子絜說她沒有練寫歷屆考古題，因為她發現動手寫考古題後，反而容易記到錯誤答案，所以她都只瀏覽考題、標準答案，申論題也是思考答題方向後，再看詳解，唯有讀書的時候才會動手抄寫筆記，將考試重點、背不起來的部分謄錄一遍。