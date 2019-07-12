職災保險法草案預告至下月初 勞動部：今年可望送政院

2019-07-12 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



職災保險單獨立法草案6月出爐，除提高投保薪資，也擴大納保對象，不論事業單位僱用人數，全納入保障範圍，預計新增30多萬人受惠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 「勞工職業災害保險法」草案預告期8月4日截止，勞動部今指出，目前提出意見的包括商業總會、國發會、部分中小企業主還有民眾，但草案應不會再有大幅度的調整，勞動部預計今年就把草案送入行政院審議。

職災保險單獨立法草案6月出爐，除提高投保薪資，也擴大納保對象，不論事業單位僱用人數，全納入保障範圍，預計新增30多萬人受惠，而立法最大亮點是凡受僱於登記有案事業單位的勞工，保險效力都從到職日起算，就算雇主未依法申報加保，勞工發生職災後也照樣拿得到保險給付。

勞動部勞保司職災保險科長林煥柏今表示，從6月初預告至今，商總針對投保薪資上限提高至7萬2800元提出意見，建議維持現行勞保投保薪資上限的4萬5800元即可，否則將造成雇主成本負擔，不過，勞動部回應提高投保薪資可在勞工發生職災時，縮減雇主需抵充的補償費用，反而對雇主有利。

除此之外，國發會認為通勤導致的職災，給付額度應有所區別，不同於在工作場合發生的職災，財政部也建議罰鍰應繳入國庫等，另有中小企業雇主認為，未替員工申報投保罰鍰2到10萬元太重，希望能降低罰款金額。

林煥柏說，8月4日是草案預告期的最後一天，依照目前各界的意見，草案內容應不至於有大幅調整，預告期結束後，將彙整意見送到勞動部法規會討論，預計今年可望將草案送進行政院。