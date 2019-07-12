高雄登革熱將破40例 7旬翁採檢兩次才驗出

2019-07-12 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署防疫人員於高雄市三民區安吉里執行孳生源查核。圖／疾管署提供 分享 facebook 高雄市本土登革熱至今累積39例，即將突破40大關，疾病管制署今公布，高雄市新增1例本土登革熱病例，為三民區安吉里70多歲男性，經過兩次採檢才確診，發病至確診將近16天。疾管署表示，個案通報後就有妥善防蚊及孳清，由於病理屬於較早的個案，並非又爆發新疫情，研判感染地就在安吉里社區，疫情仍需再觀察。

疾管署副署長莊人祥表示，該名老翁近期無出國史，活動地以住家為主。6月27日起出現發燒、頭暈等症狀就醫，後因症狀未解，於7月1日再次就醫時由醫院通報。但該案7月1日第1次檢驗結果快篩為陰性，但IgG為陽性，研判需採檢第2次方可確定是否感染登革熱，經第2次檢驗，IgG值四倍攀升今日確診，目前住院中。

莊人祥表示，老翁居住地與6月23日發布的去過金獅湖市場的安吉里確定病例居住地相距約250公尺，依其發病日及活動地研判，可能於安吉里周邊社區感染。防疫人員已於7月2日完成居住地孳生源檢查及噴霧罐壓罐作業，將持續加強三民區安吉里及周邊社區緊急防治工作。

今年截至目前國內累計47例本土登革熱病例，為高雄市39例，分別為三民區33例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例；台南市8例，則為中西區3例、東區2例，永康區、南區及安南區各１例。另有205例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次呼籲，近日南部地區持續有大雨發生，請民眾勿忘防蚊措施，並加強落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，才是防範登革熱最根本的方法；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。