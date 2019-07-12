青春痘口服藥10月起列管 家剩10天份就算重複用藥

2019-07-12 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



部分民眾愛逛醫院領藥卻不吃藥，浪費健保資源，健保署祭出控管機制。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國內重複用藥問題嚴重，為減少健保藥品浪費，今年10月起，重複用藥核刪將納入最後一批藥物，所有口服藥品全部列管，其中包含青春痘用藥等70類藥物，只要民眾家中藥物剩超過10天，看診就會無法開藥。皮膚科醫師也提醒，青春痘療程長，民眾勿心急換醫院，就能避免重複用藥發生。

台灣一年「丟棄藥品」重量約193噸，健保署陸續對重複開藥進行核刪，醫師若重複開藥將不給付。健保署2015年9月起分階段管理重複用藥，首先納管的是6類慢性病用藥，如降血壓、降血脂、降血糖等三高用藥，今年1月起嚴格控管60類藥物，已列管七成口服用藥，每年可為健保省下5400萬。

健保署醫審及藥材組專門委員曾玟富表示，今年10月將納入最後三成藥物，完成所有健保口服藥品列管，共計70類、9823項，坦言雖其重複用藥比例低，但預計一年仍可為健保再多省近900萬元。另條件也從過去開超過14日處方才列管，改為只要開藥逾7天、病患手上的藥還有10天就會予以核刪。

馬偕醫院皮膚科主治醫師吳育弘表示，臨床上幾乎都是因為患者太心急，想立刻見效卻發現痘痘不見起色，還沒吃完就跑到下一家醫院拿藥，但青春痘的治療都是一、兩個月才可評效果。在同家醫院發現藥效不好，基本上都是直接換其他藥，同藥加重劑量較不會發生，但治過敏就常見該作法。

因為青春痘用藥非屬於慢性病用藥，不論診所或大型醫學中心，最多藥量就是開7天處方，吳育弘說，對抗痘痘是持久戰，對民眾而言，每周都必須跑醫療院所其實不太方便，更不可能每周都是同一天有空，所以有可能會選擇提前拿，一不小心拿得太勤也可能變成重複用藥，提醒民眾留意。