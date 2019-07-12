食藥署明訂彩妝品禁含石綿 14年來從未抽驗

2019-07-12 17:42 中央社 台北12日電



近年美國也有消費者控訴嬌生爽身粉中含有石綿，導致罹患間皮瘤等癌症。聯合報系資料照 分享 facebook 台鉅公司委託中國大陸的子公司製造的化妝品驗出致癌石綿。食藥署早從14年前就下令化妝品禁含石綿，但至今僅抽驗過爽身粉，女性天天使用的眼影、粉餅等彩妝品卻從未檢驗過。

衛生福利部食品藥物管理署近日接獲美國、加拿大來函，稱台灣製造的5款化妝品中驗出致癌石綿，經食藥署調查證實僅4款產品是由位於台南的台鉅生技股份有限公司委託中國大陸的子公司製造，均銷往歐美。

實際上，這不是國際間第一次在化妝品中驗出致癌石綿，根據衛福部過去發布的新聞稿，韓國早在民國98年就曾兩度在韓國當地販售的化妝品中驗出石綿，包括5款彩妝用品及11款嬰兒爽身粉；近年美國也有消費者控訴嬌生爽身粉中含有石綿，導致罹患間皮瘤等癌症。

食藥署醫粧組簡任技正黃維生表示，按照國內法規，石綿是化妝品的禁用成分，由於近年國際間頻傳爽身粉有被石綿汙染疑慮，去年曾針對國內約10款爽身粉產品進行抽驗，均符合規定。

食藥署早在94年就修正「化粧品中禁止使用成分總表」，將石綿列為化妝品禁用成分，但實施14年來只驗過爽身粉，許多女性天天使用的粉餅、眼影盤等彩妝用品則從未檢驗過，直到今年才規劃針對彩妝、香粉類化妝品進行專案稽查。

台大健康政策與管理所教授鄭雅文接受中央社記者電訪表示，彩妝用品、爽身粉等產品經常以滑石粉、高嶺土作為粉類或粉膏基質的原料，而這些含矽酸鹽的礦石與石綿生成的環境類似，開採、製作原料的過程中可能受石綿汙染。

鄭雅文指出，不只化妝品，滑石粉在各行各業中都經常使用到，包括橡膠乳膠製品、造紙業、電纜、建築等產業都會用到滑石粉，因此相關產業勞工因暴露石綿罹癌或危害健康的消息，在國際間也時有所聞。

「石綿」往往會讓人聯想到致癌物，實際上不是所有石綿都會致癌，只有特定形狀才會。中國醫藥大學公共衛生學系教授郭錦堂解釋，石綿是一種礦物，本身沒有毒，若以粉末的形式進入人體，並不會導致癌症，但若像針一樣細長的石綿纖維，就能透過呼吸刺進肺泡導致發炎，長期下來會使肺部病變，最後釀成癌症。

郭錦堂表示，根據世界衛生組織（WHO）、國際勞工組織（ILO）定義，只有長度小於5微米、寬3微米，且長寬比例3：1的石綿纖維才屬於致癌物；但目前檢驗上只能以400倍的光學顯微鏡來檢查，檢驗難度較高。

他表示，荷蘭是國際間化妝品檢驗起步較早國家，過去曾針對200多件化妝品進行石綿檢驗，其中有4到6件驗出石綿，分別是中國大陸和瑞士製造，這次雖是台廠出包，但同樣也是中國代工，顯示中國製造的化妝品出包機率高，呼籲政府針對中國進口化妝品進行抽驗，或要求附上檢驗證明；並呼籲從源頭針對化妝品的原料滑石粉進行檢驗、把關，才能確保產品安全。