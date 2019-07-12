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一年到醫院睡6次 睡完未接受手術占7成3

2019-07-12 17:28聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

多數的國人都有打鼾的症狀，醫師警告打鼾恐是睡眠呼吸中止症的警訊，一旦患有睡眠呼吸中止症，心血管疾病、高血壓等恐隨之而來，加上國人愈來愈重視睡眠品質，到醫院睡一晚確認是否「睡得好」日趨常見。

健保署統計發現近年接受睡眠生理檢查的人數，每年平均以5％以上的比率成長，但卻發現少數人一年連續做了6次，進一步分析，1年檢查超過3次以上者，高達7成3未進行手術治療，疑有濫用資源之餘，健保署將進一步了解。

做完睡眠生理檢測，然後呢？健保署針對近年逐步被重視的睡眠問題，做一了解，發現每年申報健保做睡眠生理檢查人數逐步上升，2015年為4萬2213人到了2017年已達到4萬8317人。

健保署醫管組科長王玲玲表示，從數據中發現，一年檢查超過2次以上，約占2成6，其中最高1年做到6次，多在區域醫院。

健保署台北業務組視察張志銘說，睡眠生理檢查後的治療方法多元，但一年需要做3次以上者，初步認為恐需要做更積極的手術治療，因此分析這群患者是否有執行手術，卻發現1年檢查超過3次以上者，多達7成3沒有接受手術治療，甚至後續治療的比率趨近於零。

綜觀整體有接受睡眠生理檢測的患者也只有1成多，有在檢查1年內接受手術治療，其中以鼻部手術、喉部手術、口、唇、扁條腺及胃部手術為主。

台北醫學大學睡眠中心主任周百謙表示，睡眠檢查後的治療，並非只有手術，主要是造成睡眠障礙的成因多元，可從耳鼻喉科至精神科都有可能，通常是先採內科治療，再進行外科治療，初期的處方，可能是先調整寢具及睡姿，部分則是建議減肥，另外像是睡覺時配戴陽壓呼吸器也是常見的方法之一，手術通常是最後手段。

周百謙說，多數睡完一晚的患者，通常都會接受初步的治療，但常會有患者反應「怎麼好得這麼慢」，使部分醫師手中的患者回診率不高，也使睡眠生理檢查成了「睡心安」的檢查，加上睡眠呼吸中止症，引發心血管疾病等併發症，需經過一段時間，患者常認為「品質也沒有太差」而中止治療的不占少數。

至於一年做到2次以上，甚至6次，可能是同時在多家醫院排隊，當排到時有「不做白不做的心態」，又或是本身有慮病症，才會出現少數重複檢查的案例，通常檢查1次就能確認有何睡眠上問題。

健保署長李伯璋表示，從數據顯示，國人對於睡眠生理檢測的接受度高，目前健保給付規定中，並沒有規範一年最多能做幾次，但每個人每年是否有必要檢測超過2次以上，也將深入了解，目前仍尊重醫師的判斷，若有重複檢測的疑慮，將會先輔導了解。

多數的國人都有打鼾的症狀，醫師警告打鼾恐是睡眠呼吸中止症的警訊，一旦患有睡眠呼吸...
多數的國人都有打鼾的症狀，醫師警告打鼾恐是睡眠呼吸中止症的警訊，一旦患有睡眠呼吸中止症，心血管疾病、高血壓等恐隨之而來。圖／本報資料照片
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睡眠手術健保
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