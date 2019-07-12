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影／15萬塊樂高積木 打造未來桃園機場

2019-07-12 16:43聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

經常出國的民眾，能想像未來的桃園機場會蛻變成什麼樣子嗎？桃機公司下午在第二航廈入境大廳舉辦「機場未來願景，樂高特展」，使用15萬塊各式樂高積木，打造18平方公尺的迷你樂高機場，為來即將完工的第三航廈和已經規劃、未來將興建的衛星廊廳、第三跑道及第二塔台等重要機場建築都完整的呈現，特展將先在第二航廈展出二個月，再由第一航廈接力展出二個月。

「機場未來願景，樂高特展」開幕典禮特別邀請交通部長林佳龍等嘉賓剪綵，林佳龍致詞時表示，桃園機場是名列全球前十大的機場，這次推出樂高特展，呈現出政府對機場未來的願景，這是由台灣唯一的樂高認證大師黃彥智花費半年的時間，以15萬片樂高堆疊設計，讓機場除了美食與購物，也能為旅客帶來溫暖的藝文展示。

對於桃機的現況，林佳龍也說，台灣是依靠航空進出的海島國家，航運成長量大，除滿足基本需求，機場幾乎是24小時使用，負荷過重難免會有些狀況，除了做好維修，也會有新的建設，期盼大家忍一時不便，等到新航廈與跑道、塔台完工後，台灣的國門會更漂亮。

樂高大師黃彥智表示，樂高是小朋友與大人都喜歡的素材，但是因為積木不可切割，要用這種方正的零件去模擬出漂亮的機場，要花費很多時間設計思考。尤其像第三航廈是還未完成的建築，因此相對的比例需花時間與機場公司溝通，再利用既有零件創作，希望旅客能發現作品的故事劇情、小巧思、人物代表的意義，以及3個航廈的功能。

桃機公司總經理林祥生表示，這座迷你樂高桃園機場，總面積約18平方公尺，建置了三個航廈，還有規劃中的衛星廊廳、第三跑道及第二塔台等重要機場建築，一旁還有二座80公分高的機師和旅客樂高人偶，歡迎家長帶著小朋友，在暑假期間一起到第二航廈入境大廳參觀。

林祥生也指出，依據「桃園國際機場園區實施計畫」，未來桃園機場有三大願景。首先，利用台灣地利優勢、拓展機場軟硬體，鼓勵轉機旅客量成長，成為客貨起迄轉運均衡發展的東亞樞紐機場；第二，因應全球氣候變遷與能源轉型，桃機已獲國際綠機場認證，未來更要打造「低碳、靭性、智慧」的世界級國際機場；最後，階段性強化機場客貨運服務設施容量，以持續提供優質便捷之客貨流通環境，同步協助臺灣產業發展。

桃機去年旅客運量已達4,653萬，為全球前50大機場，未來第三航廈完工，將可滿足旅客進出、交通運輸及購物休憩等多樣化需求，第三航廈與第二航廈中間的多功能大樓，更將整合觀光、藝術、商務辦公等多項服務，機場北側用地也將新建衛星廊廳、第三跑道以大幅提升航機運作效率。

桃園國際機場園區2042年的營運目標，預估達到每年8,660萬旅客運量、500萬公噸貨運量，49萬航機起降架次。在分階段完成系列建設之後，桃園機場將創造出19.2萬個就業機會、增加超過1千億中央稅收，帶動超過2兆元經濟發展效益。

「機場未來願景，樂高特展」開幕典禮下午在桃園機場第二航廈舉行，為來即將完工的第三...
「機場未來願景，樂高特展」開幕典禮下午在桃園機場第二航廈舉行，為來即將完工的第三航廈可滿足旅客進出、交通運輸及購物休憩等多樣化需求。記者鄭超文／攝影
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「機場未來願景，樂高特展」開幕典禮下午在桃園機場第二航廈舉行，並邀請中華大學競技...
「機場未來願景，樂高特展」開幕典禮下午在桃園機場第二航廈舉行，並邀請中華大學競技啦啦隊進行開場表演。記者鄭超文／攝影
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「機場未來願景，樂高特展」開幕典禮下午在桃園機場第二航廈舉行，交通部長林佳龍（中...
「機場未來願景，樂高特展」開幕典禮下午在桃園機場第二航廈舉行，交通部長林佳龍（中）與桃機公司總經理林祥生（右二）等共同剪綵。記者鄭超文／攝影
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「機場未來願景，樂高特展」開幕典禮下午在桃園機場第二航廈舉行，交通部長林佳龍（中...
「機場未來願景，樂高特展」開幕典禮下午在桃園機場第二航廈舉行，交通部長林佳龍（中）在樂高大師黃彥智（左二）陪同下，參觀第三航廈的模型。記者鄭超文／攝影
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桃園機場樂高旅客
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