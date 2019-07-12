高雄連日豪雨農損嚴重 連農路都中斷

高雄連日豪雨，造成部分農路損。圖／高雄市農業局提供 分享 facebook 高雄市連續一周來豪雨不斷，農損嚴重，高雄市農業局統計，損失最慘的是高雄西瓜、香瓜等瓜果及葉菜等農作物生長，連農路都被雨沖刷中斷，初估修繕金額高達2億多元。

高雄市農業局說，到昨天為止，已有梓官、岡山、阿蓮、燕巢等4區回報農損，已造成187.4萬元農損，主要受害作物為香瓜，被害面積69.5公頃、西瓜，被害面積42公頃、不結球白菜，被害面積5公頃等。

目前，農業局及各區公所持續瞭解各區農損，預計下周一（7月15日），邀集改良場、農糧署組成災情確認小組，確認北高雄西瓜及香瓜等災損程度，如達救助標準，即陳報中央爭取救助。

農業局說，高雄市香瓜主要產區合計有166.47公頃，包含燕巢63.77公頃、阿蓮36.5公頃、橋頭35公頃、岡山26.2公頃及路竹5公頃等。西瓜主要產區目前有142.83公頃，包含橋頭50公頃、路竹30公頃、燕巢25.83公頃、阿蓮22.5公頃及岡山14.5公頃。

梓官區蔬菜生產專區，冬季盛產期，生產面積規模可達250公頃，因夏季栽植不易且學校放暑假需求降低故本期栽種面積最少，依往年夏季生產面積約有50公頃輪流生產，以不結球白菜、蕹菜、萵苣為主。目前區公所已現地巡查有葉菜類15公頃，青蔥7公頃有受損。