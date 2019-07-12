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高雄連日豪雨農損嚴重 連農路都中斷

2019-07-12 15:28聯合報 記者謝梅芬徐白櫻╱即時報導

高雄連日豪雨，造成部分農路損。圖／高雄市農業局提供　
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高雄市連續一周來豪雨不斷，農損嚴重，高雄市農業局統計，損失最慘的是高雄西瓜、香瓜等瓜果及葉菜等農作物生長，連農路都被雨沖刷中斷，初估修繕金額高達2億多元。

高雄市農業局說，到昨天為止，已有梓官、岡山、阿蓮、燕巢等4區回報農損，已造成187.4萬元農損，主要受害作物為香瓜，被害面積69.5公頃、西瓜，被害面積42公頃、不結球白菜，被害面積5公頃等。

目前，農業局及各區公所持續瞭解各區農損，預計下周一（7月15日），邀集改良場、農糧署組成災情確認小組，確認北高雄西瓜及香瓜等災損程度，如達救助標準，即陳報中央爭取救助。

農業局說，高雄市香瓜主要產區合計有166.47公頃，包含燕巢63.77公頃、阿蓮36.5公頃、橋頭35公頃、岡山26.2公頃及路竹5公頃等。西瓜主要產區目前有142.83公頃，包含橋頭50公頃、路竹30公頃、燕巢25.83公頃、阿蓮22.5公頃及岡山14.5公頃。

梓官區蔬菜生產專區，冬季盛產期，生產面積規模可達250公頃，因夏季栽植不易且學校放暑假需求降低故本期栽種面積最少，依往年夏季生產面積約有50公頃輪流生產，以不結球白菜、蕹菜、萵苣為主。目前區公所已現地巡查有葉菜類15公頃，青蔥7公頃有受損。

另外，連日大豪雨，也造成部分農路中斷，統計到7月10日止，已有內門、田寮、杉林…等7區共提報農路災害復健工程94件，提報金額約2億800餘萬，其中內門區提報43件，經費約6800萬元最多，其次是田寮區提報24件，經費約4100萬元，杉林區提報11件，經費約2800萬元，田寮已完成複勘，因持續豪雨影響勘查作業進度，預計下周四（7月18日）完成所有勘查工作，以利提報市府彙整動支災害準備金。

高雄連日豪雨，造成部分農路損。圖／高雄市農業局提供　
高雄連日豪雨，造成部分農路損。圖／高雄市農業局提供　
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高雄市連續一周來豪雨不斷，農損嚴重，高雄市農業局統計，損失最慘的是高雄西瓜、香瓜...
高雄市連續一周來豪雨不斷，農損嚴重，高雄市農業局統計，損失最慘的是高雄西瓜、香瓜等瓜果及葉菜等農作物生長。 圖／高雄市農業局提供　
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