銀行自動繳付好市多會員年費 她不懂意思遭網友酸

2019-07-12 16:07 聯合新聞網 綜合報導



好市多。美聯社 分享 facebook 一名好市多會員在臉書上貼文表示，昨天（11日）收到一封通知信，告知銀行已自動繳付好市多會員年費1350元，並且附上發票，但這名會員仍然不懂意思，以為是要繳卡費，網友幫忙解釋是「自動續約繳完年費了」，還有人開玩笑的說白話一點的意思就是指「我拿到您口袋中的1350元、您可以繼續試吃1年囉」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道自己每個月都有到好市多消費，但收到這封通知信以為是還有1350元卡費要繳。而這封通知信上面註明「感謝您授權以國泰世華好市多聯名卡自動繳付Costco 好市多會員年費，目前續約作業已完成，隨信附上發票。」雖然上面清楚寫明，但原PO仍不解其意，只好上網詢問網友。

網友們幫忙解釋說「通知妳授權用信用卡扣款年費並已扣款成功」、「好市多通知直接從妳的信用卡扣款繳年費的意思」、「附發票就表示已經繳費啦！妳應該有簽自動繳會費的同意書」、「辦卡的時候有選到自動續約」、「不是每個月都有去消費就不用繳年費唷」、「妳已經授權刷卡繳卡費了，所以寄發票，消費不等於卡費」、「信用卡的年費跟好市多的會員卡年費不同喔！信用卡可能不收，但好市多年費會收」。

不過有人認為通知信上寫的很清楚，不了解為何原PO看不懂意思，「有這麼難懂嗎？」、「這讓我懂了為什麼台灣很多人會被詐騙，像這麼清楚明白的文字敘述，依舊有人看不懂它在寫什麼」、「寫信去好市多說，這內容也太難懂了，能換個方式說嗎？例如：我拿到您口袋中的1350元、您可以繼續試吃1年囉」。