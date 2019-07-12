國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道全線貫通

2019-07-12 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



國道4號豐原潭子段，是台中市府規畫台中環狀路網的最後一哩路，全長10.9公里，包括橋梁及道路工段，並闢建3座隧道，隧道總長3.8公里，佔整體工程3分之1，繼豐原2號隧道西行線率先貫通後，東行線今天也貫通。

行政院在103年同意興建國道4號豐原至潭子段工程，成為台中城區高速路網最後一塊拼圖，工程規畫從國道4號豐原端起往南延伸，以高架化經台3線，再以隧道穿過豐原東南側山區，在潭子銜接到台74線，全長約10.9公里，預定111年底完工。

國4豐潭段規畫施作6座橋梁、3座隧道，其中，豐原2號隧道可連接中坑溪橋至南坑溪橋，隧道採雙車道設計。西行線長約470公尺，今年5月28日率先貫通，長約435公尺的東行線，去年3月開挖，也於今天貫通。

國道4號豐潭段106年動工，全線有3分之1是隧道段，施工期間為降低對周遭住戶的生活影響，施工團隊調整隧道開挖輪進工序，晚間9點至隔天早上7點停止開炸，晚間10點至隔天早上8點夜間持續施工，但不出碴，降低夜間施工噪音震動干擾。