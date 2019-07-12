奇美博物館影子魔幻展 全球頂尖大師同台競藝光影美學

2019-07-12 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



號稱「地表最強的影子戲法」來了！奇美博物館《有影無影？影子魔幻展》明天登場，匯集全球15頂尖影子大師打造各種「如影不隨形」的奇幻視覺異世界，開啟觀者對影子的無限想像。

奇美博物館新開特展《影子魔幻展》，以貼近生活的「影子」為主題，邀請11國、15個頂尖藝術家或團體，打造40件驚奇有趣作品。

例如一堆看似散亂積木玩具，投射出的影子卻是人的側臉；生活廢棄物堆疊出來的影子，卻是知名經典雕像。影子也可以是彩色的，影子也能畫出一幅斑斕畫作。

參展知名藝術家有獲選為「21世紀十大前衛藝術家」山下工美、被譽為「荷蘭最傑出藝術家」的迪特．韋吉曼（Diet Wiegman）、台灣當紅藝術團體「豪華朗機工」，參觀能了解藝術家「如何玩光影、玩科學、玩美學」。

為讓民眾深入體驗作品，影子展展區規劃採「一人一空間」方式，使每位藝術家在獨立不受干擾場域盡情玩弄光影，觀展動線規劃讓民眾穿梭其中能享受遊走迷宮般的迂迴趣味。

展場還設計了「六大提問」箱，引領觀者思考，「是否常忽略影子的存在？」、「影子是實體嗎？」、「影子會反映物體的輪廓嗎？」、「如影隨形有例外嗎？」、「有彩色的影子嗎？」，看完展後「是否改變對影子的原初印象？」

館方表示，一般人容易被光吸引而忽略影子，其實影子充滿趣味與想像空間，不但會隨光源、環境、時間和視角產生變化，更有看得到摸不到的特性，希望透過本展開拓民眾視野，找回探索平凡事物的熱情。

《有影無影？影子魔幻展》展期自明天13天至明年6月2日，展覽票券全票300元、優惠票250元、套票（常設展＋特展）380元，另有兩人同行、三人同行等組合優惠票，購買一組有價票送「榮耀天使」小夜燈。