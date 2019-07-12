童玩星光場讓旅宿業開紅盤 來宜蘭多住一晚變多了

2019-07-12 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府今天指出，初步調查，去年(2018)在童玩期間留宿宜蘭的比例為百分之48，今年增加到百分之64.3，遊客留宿比例增加百分之16.3，同時，留宿２晚的遊客比例增加百分之10，留宿３晚的遊客增加百分之1，顯見宜蘭觀光休旅產業開出紅盤，童玩經濟正在發酵。

「宜蘭童玩節蛻變加碼星光場，成功讓觀光旅宿業績增長！」縣政府如此表示。

縣府指出，今年童玩節為了留住遊客在宜蘭過夜，擴大活動及周邊產業效益，延長開園時間從早上9點到晚上9點，同時推出「星光票」，每天下午4點起有世界各國民俗舞蹈團隊表演，讓遊客透過民俗音樂、舞蹈甚至歌謠的演出，體驗各國歷史文化、風土民情及生活百態，為增加表演內容精彩度及提昇表演層次，在晚上7點30分至8點30分，特別加碼國內外專業特色團隊專場演出。

縣政府指出，2019宜蘭童玩節「蛻變」升級並加碼「星光場」，開園以來留住許多遊客在宜蘭過夜消費，餐飲旅宿業業績大幅攀升立即有感，童玩節成功扮演「金雞母」，全面帶動宜蘭觀光產業的發展。

除多項節目與活動外，縣政府表示，為鼓勵遊客參與童玩節，今年特別加碼廠商贊助「來童玩送汽車」，凡購買單次票、童玩護照入場的遊客，都有機會在8月18日閉幕典禮中公開抽獎中，把價值70萬元的 SUZUKI Baleno汽車開回家。

同時，在童玩節活動期間，宜蘭縣政府結合周邊產業、交通、夜市以及美食等觀光業者，推出童玩好康三重送優惠方案，包括提供住宿送童玩平日門票、憑童玩節票根/護照享住宿或商品優惠折扣，參加童玩住宿專案或憑童玩票根/護照至配合加碼旅宿店家，住宿再享加碼優惠。