不知道誰給我一顆心？匿名的愛讓他重生

2019-07-12 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



羅東博愛醫院今天推廣的器官捐贈會上，出現一名柯先生，他的心衰竭，卻因善心人的器官捐贈，換了心，重生了，但他一直不知道，捐心給他的是誰？

不過，柯先生認為：「器捐是有效生命的接力。」他化為行動，今天與妻子參與器捐廣，簽下器捐同意書。

博愛醫院指出，罹患心衰竭的62歲柯姓男子7年前換心成功，家族有心臟病史，他年僅40歲即出現心臟病症、暈厥送醫，持續追蹤15年。

柯先生55歲時赴國外旅遊染上重感冒，回台併發心肌炎合併心衰竭，從此頻繁進出醫院，住院動輒數月，靠著強心劑續命，有感自己的心臟恐快撐不下去，經醫師評估後，開啟了他漫漫無期、等待「心」生的過程。

柯以順其自然的心境，排隊排了2年多，直到102年11月12日接到配對成功的電話，2天後手術成功完成，柯先生才重啟心生。

他說：「不知道捐贈者的身分，但感謝他的大愛，給予我重生的機會。」柯先生將11月14日當成他第２個生日，對於捐贈者的大愛感懷於心。

今年他帶著妻子到羅東博愛醫院參與預立醫療照護諮商，簽署預立醫療照護決定書時，看到器捐的宣傳推廣資料，鼓勵一直認同器捐理念的妻子簽下器捐同意書，讓這份感動延續下去。

由於器捐採取匿名配對，柯先生也表示，希望捐贈者家屬都能夠諒解，受贈者沒能積極表達、當面說出心意，他將這份感謝移轉到社會上，因著現行的器捐體制，他才能有今天。

今天器官捐贈移植登錄中心到羅東博愛醫院舉辦器捐推廣活動，柯先生現身相挺，鼓勵更多人了解器捐的意義並願意做出決定，現場氣氛熱絡，更有不少病人家屬、醫護人員簽署。

羅東博愛醫院院長盧進德表示，器捐雖代表一個生命的消失，卻是更多生命的重新開始，他曾接觸過一少女願意器捐，正是因為家人是心臟受贈者，良善的循環令他深受感動。