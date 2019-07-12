花蓮來回嘉義耗上一整天 蕭美琴：花蓮也好想有高鐵

2019-07-12 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



交通部長林佳龍日前拋出同步啟動評估高鐵延伸到宜蘭案，鐵道局已蒐集資料，初步分析高鐵時速可達200到300公里，若為考量水資源保育，避免行經集水區，借重高速優勢或可彌補路線彎繞的時間損失。

民進黨花蓮立委蕭美琴在臉書貼文，為了到好友母親告別式前致意，她轉了半個台灣到嘉義布袋，然後再轉回花蓮。花蓮跟布袋間是台鐵+高鐵+租車，這樣耗一天，台鐵跟高鐵的舒適度、平穩度和購票的便利性真的差一大截，強烈覺得「我在花蓮也好想要有高鐵」。

蕭美琴貼文引發討論，許多網友贊成高鐵延伸到花東，但也有人質疑，「花蓮如果有類高鐵速度的大眾運輸工具，那到時候花蓮還剩什麼？」

有網友建議，可以考慮花蓮坐飛機到台中再開車。蕭美琴回應，花蓮、台中航線一天一班飛機，而且不是每天都有，時間不理想無法搭配。

還有網友貼文，1990年前後，李登輝為推動產業東移政策，台灣省政府在邱創煥、連戰兩位省主席任內，連續多年每年投入5000萬元預算，總共花了好幾個億，進行一項「中橫快速公路可行性研究與中橫鐵路計畫可行性評估」，結果快速公路是可行的，鐵路部份則是技術上無把握。