跟著保險達人這樣做 3大族群合適保單大揭密

2019-07-12 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



保險本質在於移轉風險，許多人購買保險，常發生出險無法理賠情形，正是因為不了解自己需求。跟隨保險達人腳步，簡單區分3大族群需求，保單不再霧傻傻。

達人分析3種族群，其一，通勤騎士族，考量經濟因素，上班族移動多以機車或大眾交通工具代步，常見車禍等意外事故發生，對通勤族而言，意外保障很重要，建議可挑選「宏泰人壽e齊安心傷害保險」保額100萬元，附加「宏泰人壽e齊安心特定意外傷害保險附加條款」，保險期間一年，保費僅1380元，享意外身故200%理賠金，特定意外傷害身故200%理賠金及重大燒燙傷50%理賠金；再者，若因意外事故導致失能，保險理賠生活輔助金100個月。

其二，旅遊達人族，針對喜愛到處趴趴走的旅人，可選擇「保樂美旅行平安保險」，除了提供定期間投保外，保障範圍涵蓋性廣，包括前往集合路上及歸程返家交通途中。保樂美旅行平安保險內含傷害醫療保險金，保戶在台發生意外事故就醫，超過健保部分享有實支實付理賠，例如Lisa為登頂武嶺行程投保保樂美旅行平安保險，保額100萬元，保單附加10萬元傷害醫療保險金，一天保費僅33元。