雙北桃竹苗等14縣市 氣象局發布大雨特報

2019-07-12 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局13時25分針對全台14個縣市發布大雨特報。氣象局表示，由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天大台北、南投地區及桃園至屏東、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區溪澗及下游河川戲水請留意溪水暴漲並注意安全。

中央氣象局說，整體而言中南部的降雨和過去幾天相比減少許多，午後在內陸及山區則易有對流發展帶來短暫雷陣雨。氣溫方面，各地高溫普遍在32至34度左右，花東縱谷及台東南側有局部36度以上高溫發生的機率，外出請多補充水分並注意防曬。