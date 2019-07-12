防堵石綿化粧品 食藥署今年驗石綿成分

2019-07-12 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



美、加對台灣代工製造的5款化粧品發出警訊，疑似含有石綿，經查，僅有4款由位於台南的台鉅生技股份有限公司的中國子公司生產，「JoJo Siwa Makeup Set」產品非國內業者製造，食藥署今表示，今年將會在化粧品聯合稽查計畫中檢驗石綿，以確保國人健康。

食藥署9日下令預防性下架遭國外通報疑含有石綿的5款化粧品，分別為「Claires Eyeshadows」、「Claires Compact Powder」、「Claires Contour Palette」、「JoJo Siwa Makeup Set」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」，經查JoJo Siwa Makeup Set並非為國內業者代工製造。

食藥署初步清查，City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight曾在台灣網路販售。後續台南市衛生局確認，國內販售的僅是該款產品的類似品，這次所有被點名的產品，都是由中國製造後直接銷往歐美，並未流入我國市場。

台南市衛生局在確認沒有被點名產品未銷售台灣後，也抽驗該工廠內12件類似產品。食藥署醫粧組簡任技正黃維生表示，去年因應滑石粉可能含有石綿的國際事件，去年起開始針對化粧品是否含有石綿做稽查，去年抽驗國內滑石粉產品，並未檢出含有石綿。

去年底啟動108年的化粧品聯合稽查計畫，今年將抽驗30件化粧品，確認是否含有石綿，預計今年底結案。黃維生表示，目前以加速檢驗地方衛生局於台鉅抽驗的12件類似品為主，未來化粧品是否含有石綿的監控也將持續。