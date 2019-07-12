無身體不適照胃鏡卻發現病灶 醫：胃癌初期通常無症狀

2019-07-12 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



金門一名70歲的張姓老翁，平時沒有任何不舒服，卻在胃鏡檢查發現一個1.5公分病灶，切片證實為早期胃腺癌，經醫師施以「內視鏡黏膜下剝離術」成功切除腫瘤，且因術後無傷口、無器官切除恢復快速，術後3天即正常進食，安心回家。

中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師范峻維表示，胃癌多年來一直是國人十大癌症之一，且在衛福部統計2017年癌症死因更是位居第7名。

「每2.5小時就有1人胃癌」，胃癌初期通常無症狀，許多病患拖到有不適症狀時才就醫檢查，已屬中晚期，往往病灶已擴大，增加治療難度。以此病患為例，就是沒有任何症狀及慢性疾病病史，幸好有安排健康檢查，才得以發現早期胃腺癌。

范峻維指出，「內視鏡黏膜下剝離術」僅需使用內視鏡經口於胃內局部切除，不須切除淋巴，適用於食道、胃、大腸，甚至12指腸與咽喉的早期病變切除，透過精確仔細視鏡診斷找出早期消化道病變，即可及早使用內視鏡切除，避免後續手術開刀器官切除與化學治療，手術時間1至2小時比傳統手術約4小時節省一半時間，同時復原僅需約3至5天，生活品質也高許多。