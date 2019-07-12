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蜂螫心臟停跳50天還能活！台大醫鬼門關前拉回她

奇美建立肝手術前檢測標準 避免溶血致醫師誤判或重驗

2019-07-12 12:00聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台灣肝臟手術多，奇美醫學中心發現各大醫院一直未嚴格要求手術前檢測流程，常因錯誤數值造成醫師誤判，經13個月測試，建立標準抽血流程，有效排除檢體發生溶血，可精確評估切除肝臟安全範圍、有助找出先前未發現病灶，今年1月到現在，平均每月造福10多名患者。

奇美護理部一般消化系外科護理長李玉媚表示，國健暑統計顯示肝癌及肝內膽管癌為十大癌症第四位人數多，治療常見手術切除，各醫院術前會以「靛氰綠滯留測試(Indocyanine greenretention test，簡稱ICG，來評估肝臟殘存解毒代謝功能，ICG試劑打入身體前及體內15分鐘後抽血，檢驗血液色素殘餘量，正常值通常在10%以下。

肝功能不良時，肝臟解毒和代謝功能都降低，百分比值就上升，醫師以此檢查判斷病人能接受肝臟切除比例，確保術後肝臟功能足夠，讓手術更安全。不過奇美發現因醫院沒有嚴格控制檢測流程，可能高達5成檢測出現誤差。

ICG試劑使用多年，人體安全性極高，每瓶病人自費1100到1200元，以60公斤成人估算需2瓶，自費價格較高。

一旦檢體發生溶血時，不僅病人需再次抽血忍受疼痛，還要再次自費購買ICG試劑，重新採集檢體也造成醫護額外工作負擔。

因一再發生ICG檢體溶血狀況，奇美外科7A病房護理團隊，去年3月1日至今年3月底，調查肝癌病人入院預計手術且醫囑ICG檢驗的110位病人，研究如何降低檢體溶血率，發展出「靛氰綠滯留測試採血術」。

院方指出，ICG檢驗在7A病房平均每月9例，因溶血相較其他檢體溶血，更易引發手術中危害生命風險，7A病房護理團隊運用「醫療照護失效模式與效應分析(Healthcare Failure Mode and Effects Analysis, HFMEA)」，整合醫療團隊建置ICG標準抽血護理照護技術流程，「創造病人、醫護及醫院三贏局面」。

李玉媚表示，病患可大幅降低術後肝功能不全，減少併發症衍生額外治療費用與住院天數，術前正確評估肝功能、估算可保留肝臟範圍，可避免重覆抽血、減少再次檢驗耗損，提升手術安全及滿意度。

奇美護理部7A病房護理長李玉媚(右二)、副護理長唐瑞君(左一)、護理師黃璇如(右...
奇美護理部7A病房護理長李玉媚(右二)、副護理長唐瑞君(左一)、護理師黃璇如(右一)、移植外科專科護理師謝枚勳(左二)、專科護理師杜珠理(左三)、臨床病理科組長楊于萱(右三)等組成團隊研究改善護理與檢測。記者周宗禎/攝影
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奇美標準抽血檢測流程可有效避免誤差、醫師誤判與重新檢測病患花費。記者周宗禎/攝影
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