親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「郭柯配」+8月宣布參選？柯文哲一次回答媒體

蜂螫心臟停跳50天還能活！台大醫鬼門關前拉回她

蜂螫心臟停跳50天 台大醫移植心臟鬼門關前拉回她

2019-07-12 11:51聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

陳小姐（左）術後至今心臟功能正常、已出院返家，她的丈夫秦先生（右）回憶，妻子倒下...
陳小姐（左）術後至今心臟功能正常、已出院返家，她的丈夫秦先生（右）回憶，妻子倒下後，他天天以淚洗面。記者陳婕翎／攝影
分享

心臟停止跳動50天，還能成功從鬼門關前被救活，宛如電影的情節，真實發生在今年38歲的陳小姐身上，她去年10月赴日旅遊，不慎遭蜂螫，返台後突然心臟停跳，緊急裝上兩台葉克膜，但先後4次待移植的心臟都不合適，在台大醫院以去敏化心臟移植手術，居然成功創下在心臟停跳50天後，完成移植紀錄。

國外確實有被蜂螫引發心肌炎文獻，台大醫院心血管中心主任陳益祥表示，陳小姐返台患部開始痛腫癢，就醫後發現心電圖異常及心臟衰竭等問題，甚至心臟停跳，緊急使用兩台葉克膜後，放置雙心室輔助器，在等待心臟移植期間，她會眨眼，但就是無法起身。

期間更因併發急性腎臟衰竭、瀰漫性出血等情形，持續輸血誘發大量白血球抗體，致使移植的排斥失敗率大增。陳小姐曾先後有4次移植機會，但比對白血球抗體後發現不合適，移植團隊為其訂定去敏治療計畫，才創下她在心臟持續停跳50天，完成心臟移植。

陳益祥說，去敏化（desensitization），是指去除B細胞藥物、人類免疫球蛋白及血漿置換等方法，可移除和抑制抗體的排斥作用。通常在多次配對未成功時使用，腎臟移植已相當普遍，心臟移植案例較少，主要使用於3歲以下、血型不合的個案。

陳小姐術後至今心臟功能正常、已出院返家，她的丈夫秦先生回憶，妻子倒下後，他天天以淚洗面，旁人總說，「你太太已經是活死人」但他只想抓緊每一個機會。陳小姐也感性地說，命是許多人給他的，重生後更惜命，現在看著兩歲的兒子每天對她說「媽媽加油」真的就像奇蹟一樣。

台大醫院迄今共完成6名心臟停跳患者心臟移植，幾乎都是因急性心肌炎與急性心內膜炎導致，年齡位於12至60歲，平均等待移植天數約40天，海外使用全人工心臟約可撐500多天。陳益祥坦言，隨技術進步，心臟停跳移植天數可能延長，但家庭支持非常重要，需家人願陪患者走下去，醫療團隊能心無旁騖搶救。

心臟停止跳動50天，還能成功從鬼門關前被救活，宛如電影的情節，真實發生在今年38...
心臟停止跳動50天，還能成功從鬼門關前被救活，宛如電影的情節，真實發生在今年38歲的陳小姐（中）身上，台大醫院今為她及其他以去敏化心臟移植手術重生患者慶生。記者陳婕翎／攝影
分享

台大醫院患者葉克膜
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

家門牆角冒出密密麻麻「黃豆」卵 查證蛋的主人原來是牠

2019-07-12 10:35

高鐵南延 屏縣府：燕巢、左營案外毫無所悉

2019-07-12 11:27

捷運萬大線第二期 預計110年開工

2019-07-12 12:08

好懷念這個復古畫風！他曬小學課本封面 網秒背：天這麼黑…

2019-07-12 12:00

搭太平山蹦蹦車、烏來台車 悠遊卡、一卡通嗶一下就行

2019-07-12 11:50

避免哄抬、削價 廢棄物處理價格上網全都露

2019-07-12 11:48

空汙基金快不夠用 環保署擬擴大空汙季費率差異

2019-07-12 11:23

環保署擬擴大空汙差別費率 環團：方向正確

2019-07-12 11:21

今年1-4月每10萬人交通死傷前三：南市、屏縣、竹市

2019-07-12 11:15

阿嬤的辛酸別重演 幫助窮女孩上學去

2019-07-12 11:15

秋節離島返鄉 遠東航空15日開放訂位

2019-07-12 10:58

錯誤消暑影響健康 中醫教您16招杜絕熱浪威脅

2019-07-12 10:13

芒果長黑斑變得更甜、更搶手？是真有其事還是鬼扯！

2019-07-12 10:00

太平洋高壓來了 氣象局：明起一周越來越熱

2019-07-12 09:09

哪裡痛？醫院新招 生理量測有痛就按壓

2019-07-12 08:57

泡泡腎新藥納健保給付 預估5年將嘉惠246人

2019-07-12 08:57

燙青菜的湯和火鍋湯喝多 小心尿路結石上門

2019-07-12 08:12

出國掃貨用不完轉賣？小心連隱形眼鏡盒都違法要罰3萬

2019-07-12 08:04

吳德榮：熱帶系統是否成颱、影響台灣 下周一會明朗

2019-07-12 08:03

石綿禁用法規有漏洞 化粧品只是冰山一角？

2019-07-12 00:56

詐勞保案 監院糾正台大醫院

2019-07-12 00:56

台大醫院院長 傳陳石池8月1日真除

2019-07-12 00:56

六都、新竹 符合準公幼數偏低

2019-07-12 00:56

高鐵南延4案 高雄挺小港案 屏東要左營案

2019-07-12 00:10

高鐵南延新增2案「進高雄、延屏東」 經費破千億

2019-07-12 00:00

高鐵站帶動房價？業者說未必

2019-07-11 23:54

新聞眼／避談財務效益 「消費」國土拚選舉

2019-07-11 23:48

高鐵南延屏東增2案 挨批先射箭再畫靶

2019-07-11 23:43

身上有小焦痂沒注意 得這病...未治療死亡率達6成！

2019-07-11 23:39

健康你我他╱灑痱子粉、香水 沐浴後香噴噴

2019-07-11 23:30

突然顫抖 恐心血管或神經出問題

2019-07-11 23:26

糞便移植治腸胃 林口長庚完成5例

2019-07-11 23:18

我的經驗／半面痙攣、骨折 陳潮宗放慢人生腳步

2019-07-11 23:08

影／台歐兩大美聲型男團首度同台 重現理髮廳style

2019-07-11 23:02

名中醫陳潮宗半面痙攣 使出小針刀放鬆肌肉

2019-07-11 21:20

高鐵南延增為4案 屏縣府傾向左營南延六塊厝

2019-07-11 21:09

台大佔原民保留地？原民會：望提升原保地法律位階

2019-07-11 20:46

警罰單寫「騎乘機機未戴安全帽」 網笑虧：未戴套的概念？

2019-07-11 20:00

高鐵南延新增高雄2案 韓國瑜：樂觀其成

2019-07-11 19:13
看更多

熱門文章

雨下不停！ 高雄鳥松神農路積水管制交通

2019-07-11 12:20

外島物價低？他幻想輕鬆買房獨居 居民揭殘酷現實

2019-07-11 16:38

簡單好上手！12生肖下半年的開運秘訣

2019-07-11 14:25

政策確定高鐵要南延屏東 延伸宜蘭要再評估

2019-07-11 19:13

太平洋高壓來了 氣象局：明起一周越來越熱

2019-07-12 09:09

高一兒送刺激大禮！42歲爸爸搭特快車 4天變阿公

2019-07-11 13:55

洪泰雄減肥出師 開班傳授健康減重營養管理

2019-07-11 14:26

賣麵月入500萬還買跑車豪宅 他超羨慕網友卻打臉

2019-07-12 10:12

出國掃貨用不完轉賣？小心連隱形眼鏡盒都違法要罰3萬

2019-07-12 08:04

李榮浩挑生日求婚同框楊丞琳 甜曬海瑞溫斯頓鑽戒

2019-07-11 12:25

含糖飲料隱憂 研究：多喝100毫升罹癌風險增18%

2019-07-11 12:15

4種行為識破這個人「沒本事，只會裝逼」 酒肉朋友很多、愛當牆頭草

2019-07-11 20:29

IG大開箱！「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里 「這個」香到會惹怒同事啦！

2019-07-11 19:16

高鐵南延新增2案「進高雄、延屏東」 經費破千億

2019-07-12 00:00

高鐵南延屏東增2案 挨批先射箭再畫靶

2019-07-11 23:43

高鐵南延增為4案 屏縣府傾向左營南延六塊厝

2019-07-11 21:09

高鐵南延4案 高雄挺小港案 屏東要左營案

2019-07-12 00:10

清大超大膽！竟然向水星開「逆向違規」罰單

2019-07-11 15:39

蜂螫心臟停跳50天 台大醫移植心臟鬼門關前拉回她

2019-07-12 11:51

每日星座運勢／雙魚需適當控制脾氣 財運佳有收穫

2019-07-12 00:00

名中醫陳潮宗半面痙攣 使出小針刀放鬆肌肉

2019-07-11 21:20

吳德榮：熱帶系統是否成颱、影響台灣 下周一會明朗

2019-07-12 08:03

家門牆角冒出密密麻麻「黃豆」卵 查證蛋的主人原來是牠

2019-07-12 10:35

影／躺著看電影 高跟鞋教堂園區天幕影院免費看14天

2019-07-11 14:57

草莓、藍莓健康的秘密，讓營養師告訴你！

2019-07-11 14:49

芒果長黑斑變得更甜、更搶手？是真有其事還是鬼扯！

2019-07-12 10:00

高鐵延屏東4方案 1地下3高架

2019-07-11 20:17

漁民意外捕獲罕見玳瑁 水試所將擇期野放

2019-07-11 23:47

「請支援收銀」成絕響 全聯推PX Pay 婆媽超會用

2019-07-11 18:10

每天只喝100毫升含糖飲料 罹癌風險就上升2成

2019-07-11 13:35

回不去了！解讀12生肖的分手信號

2019-07-11 14:17

足感心！泰籍夫婦收養流浪動物 離台自費帶回泰國

2019-07-12 10:08

限時3天！全聯PX Pay儲值支付滿100元送200點

2019-07-11 21:01

【我見我思】心如／中年以後

2019-07-12 06:00

「貴婦百貨」夏日美食優惠結帳最高現抵200 微風南山餐廳啟用手機訂候位

2019-07-11 14:52

高鐵南延新增高雄2案 韓國瑜：樂觀其成

2019-07-11 19:13

經濟解析／為選舉搞軌 高鐵南延屏東恐成超級錢坑

2019-07-11 20:08

燙青菜的湯和火鍋湯喝多 小心尿路結石上門

2019-07-12 08:12

高檔法餐又添一間！微風南山47樓Mirawan正式開幕

2019-07-11 19:30

暑假出遊在機場先買一波！昇恆昌「LINE FRIENDS獨家聯名旅遊小物」每一款都想收

2019-07-11 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top