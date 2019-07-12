蜂螫心臟停跳50天 台大醫移植心臟鬼門關前拉回她

2019-07-12 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



陳小姐（左）術後至今心臟功能正常、已出院返家，她的丈夫秦先生（右）回憶，妻子倒下後，他天天以淚洗面。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook

心臟停止跳動50天，還能成功從鬼門關前被救活，宛如電影的情節，真實發生在今年38歲的陳小姐身上，她去年10月赴日旅遊，不慎遭蜂螫，返台後突然心臟停跳，緊急裝上兩台葉克膜，但先後4次待移植的心臟都不合適，在台大醫院以去敏化心臟移植手術，居然成功創下在心臟停跳50天後，完成移植紀錄。

國外確實有被蜂螫引發心肌炎文獻，台大醫院心血管中心主任陳益祥表示，陳小姐返台患部開始痛腫癢，就醫後發現心電圖異常及心臟衰竭等問題，甚至心臟停跳，緊急使用兩台葉克膜後，放置雙心室輔助器，在等待心臟移植期間，她會眨眼，但就是無法起身。

期間更因併發急性腎臟衰竭、瀰漫性出血等情形，持續輸血誘發大量白血球抗體，致使移植的排斥失敗率大增。陳小姐曾先後有4次移植機會，但比對白血球抗體後發現不合適，移植團隊為其訂定去敏治療計畫，才創下她在心臟持續停跳50天，完成心臟移植。

陳益祥說，去敏化（desensitization），是指去除B細胞藥物、人類免疫球蛋白及血漿置換等方法，可移除和抑制抗體的排斥作用。通常在多次配對未成功時使用，腎臟移植已相當普遍，心臟移植案例較少，主要使用於3歲以下、血型不合的個案。

陳小姐術後至今心臟功能正常、已出院返家，她的丈夫秦先生回憶，妻子倒下後，他天天以淚洗面，旁人總說，「你太太已經是活死人」但他只想抓緊每一個機會。陳小姐也感性地說，命是許多人給他的，重生後更惜命，現在看著兩歲的兒子每天對她說「媽媽加油」真的就像奇蹟一樣。