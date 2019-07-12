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高鐵南延 屏縣府：燕巢、左營案外毫無所悉

2019-07-12 11:27聯合報 記者江國豪╱即時報導

高鐵南延議題持續發燒，屏東縣政府今早再度發布新聞稿，強調交通部於今年4月針對「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」僅對左營南延、燕巢岔出2案進行審查，對於其餘路線毫無所悉，而交通部先前已認為基於國土發展考量，高鐵延伸屏東有其必要性，屏東縣政府更於審查會中強烈表示希望能加快作業期程，未來要銜接東西部鐵道走廊，或完善高鐵走廊涵蓋範圍，而路線規劃以左營岔出並於屏東市六塊厝設站為佳。

屏東縣政府交通旅遊處表示，高鐵延伸屏東不能端看營運收入，評估要項應納入土地增值、創造就業機會、促進區域經濟發展及其稅收收益等面向，方能核實估算經濟與財務效益；另就現有軌道運具而言，高鐵速度最快、時間最節省，對實踐南北長距離城鄉之間交通相對便捷，故高鐵南延屏東方能真正實現南北交通平權，縮短城鄉差距。

屏東縣政府交通旅遊處強調，依今年四月份交通部鐵道局評估高鐵路廊自左營岔出並於屏東市六塊厝設站，是因土地取得容易、腹地大，未來路線可以向南及向東再持續延伸，除鄰近屏東市區外，亦可整合現有鐵道系統，及引進周邊土地開發以提升經濟效益。後續高鐵南延屏東，將可配合交通部環島軌道政策規劃（西部高鐵、東部快鐵）之架構，續往屏南佈建以完善環島交通網絡、活絡地方發展。

至於報載路線，屏東縣政府之前毫無所悉，但秉持尊重專業，惟就時間亦是成本，高鐵南延屏東計畫遲未核定，勢必將花費更多社會及工程成本，希冀中央就交通平權及均衡城鄉發展，就左營南延至六塊厝方案，不管是用地取得或是未來延伸性，屏東縣政府都認為此案最為可行，且已與交通部鐵道局討論多次，希望全案能盡速核定，讓高鐵延伸屏東有實質進展。

高鐵南延增為4案，屏縣府傾向左營南延六塊厝。圖／聯合報系資料照片
高鐵南延增為4案，屏縣府傾向左營南延六塊厝。圖／聯合報系資料照片
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高鐵屏東縣政府鐵道
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