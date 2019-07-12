空汙基金快不夠用 環保署擬擴大空汙季費率差異

2019-07-12 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署推估今年108空汙基金預算收入約50億，但今年可能會支出百億；主要是因為推動補助汰換1至3期大型柴油車、低利信貸買新車等改善移動PM2.5汙染源的方案，經費都從空汙基金而來，預估今年基金將短絀約50億元，預算累計剩34億元。

這是空汙基金民國84年成立以來，連續第2年支出大於收入、入不敷出 ，環保署正思考要檢討空汙費季節性的費率，特別是排放戴奧辛、重金屬等單位的費率。

環保署正制定新的空汙排放標準，並請各縣市提出因地制宜的空汙防制計畫，每四年滾動式檢討。但空汙防治需要錢，空保處副處長謝炳輝表示，也會定期檢討季節性空汙基金收費費率，包括固定汙染源與移動汙染源。

謝炳輝表示，環保署長張子敬日前已指示必須檢討空汙基金費率，現在空汙費的收取是有季節性的，夏天空氣品質好的時候費率較低，秋冬季節從每年10月到隔年3、4月空品不良的月分費率高。未來可能朝向在秋冬實施差別費率，在這段期間內，若某工廠的汙染排放可以降低到一定比例，空汙費能有更好的優惠；但如果是高排放的單位，費率也會提高，擴大費率差異、提供更多經濟誘因。

他表示，民間團體關心的重金屬戴奧辛等高汙染物排放，當然也要繳納更高費率的空汙費。在節流方面，會檢討不必要的工作、用途並整合資源，讓空汙基金的經費能花在刀口上。

環保署空保處科長蘇意筠表示，今年的空汙基金短絀是預算推估，主要是會花很多錢費補助、汰換移動汙染源。包括老舊大型的柴油車改善、汰舊換新、信用低利貸款等，汰換二行程機車、補助購買電動車等約需40億，支出都比往年要多。