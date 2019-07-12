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蜂螫心臟停跳50天還能活！台大醫鬼門關前拉回她

阿嬤的辛酸別重演 幫助窮女孩上學去

2019-07-12 11:15聯合報 記者賈寶楠╱即時報導

馬拉威女孩上學規定要穿乾淨的制服，代表去除貧富和階級差別，上學也是未來就業的保障...
馬拉威女孩上學規定要穿乾淨的制服，代表去除貧富和階級差別，上學也是未來就業的保障。圖／畢嘉士基金會提供
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「世間擱有這款人啊？」坐在門口搧涼的秀蘭阿嬤70歲了，聽兒子說畢嘉士基金會募款幫助馬拉威無法上學的貧窮女孩，辛酸的童年回憶湧上心頭，忍不住摸摸右肩，彷彿感覺還有點痛。

12歲那年苦苦哀求，阿嬤才終於能讀小學一年級，但么弟已升四年級。「阮整整6年都是班級尚老、尚高ㄟ，常常抬不起頭，雖然猶原用功讀到第一名畢業，家裡就是不肯給讀初中。」她說。

因為爸媽永遠都回答：「查某囡仔大漢就嫁ㄤ，沒錢還讀冊幹嘛？」似乎根本無從反對，所以阿嬤盡管排行老二，卻是最後一個上學、最早出去工作的小孩，四個兄弟都至少讀到初中，有書念就不用務農，就她一個女孩要扛鋤頭挑擔種田。

20歲相親那天，因為右肩被農具壓得腫一大塊，痛得舉不了杯，好怕失去一段姻緣，對面的軍官看了好心疼，知道了這一切，隔天馬上託長官來提親，很快就帶她離開台南窮鄉，輾轉到桃園眷村落地生根。

拉拔3個孩子長大後，她覺得45歲是時候圓夢了，於是報名國中夜補校，白天工廠下班再衝到市區上課到10點，英文單字、數學方程式都不認識，但再累也不敢打瞌睡，這下不只老師比自己小，兒女假日也得當家教；話說辛苦歸辛苦，可總算撐過3年畢業，「因為不想留下遺憾」。

「卡緊幫忙！多讓幾個可憐ㄟ囡仔讀冊。」秀蘭阿嬤走進屋裡還叮嚀著要做公益，她的兒女都是聽80年代「Do they know its Christmas ?（他們知道現在是聖誕節嗎？）、「We are the world（四海一家）」等家喻戶曉的援非歌曲長大，2019年還在聽「四海一家25周年海地慈善版」，當然對援助馬拉威超級有感，立馬就捐了錢。

馬拉威遠離台灣超過一萬公里，10年前斷交，畢嘉士基金會延續1954年挪威醫師畢嘉士來台行醫的奉獻精神，持續關注當地貧童，也因為當地女孩的處境實在太像40、50年代的台灣寫照，不少婦女就像秀蘭阿嬤想起童年的辛苦，願意伸援。

「女性都該有所選擇，但她們幾乎沒有。」畢嘉士基金會說，因為貧窮，馬拉威貧民家中唯一能受教育的資格往往給哥哥或弟弟，大多數女生不僅要面對童婚的無奈，連生理期也只能以破布、衣角代替衛生棉，總是身不由己。

據調查，馬拉威至今仍是世界最窮國之一，七成人民活在貧窮線下，每日生活費不到台幣60元，可是相對於日均收入，當地食物價格卻堪稱全球前五貴，無奈的是沒有最慘只有更慘，馬拉威今年3月還遭受熱帶氣旋襲擊，數十萬人流離失所，苦日子沒完沒了，只能寄望知識讓他們未來更強大。

畢嘉士基金會與udn買東西購物中心合作愛心百元捐，提供馬拉威貧童獎助學金、制服、學用品等，不讓台灣阿嬤的辛酸故事異地重演。即日起至8月31日，單筆捐款滿500元即回饋150元折價券3張，還能得到地球彼端小女孩滿滿的感激。

馬拉威地貧窮家庭在面臨選擇時，總是犧牲了女孩，就像早年的台灣。圖／畢嘉士基金會提...
馬拉威地貧窮家庭在面臨選擇時，總是犧牲了女孩，就像早年的台灣。圖／畢嘉士基金會提供
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馬拉威的貧窮家庭在面臨選擇時，總是犧牲了女孩，就像早年的台灣。圖／畢嘉士基金會提...
馬拉威的貧窮家庭在面臨選擇時，總是犧牲了女孩，就像早年的台灣。圖／畢嘉士基金會提供
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馬拉威學生的性別比例，總是男大於女，因為女孩的受教權總是因為貧窮被犧牲。圖／畢嘉...
馬拉威學生的性別比例，總是男大於女，因為女孩的受教權總是因為貧窮被犧牲。圖／畢嘉士基金會提供
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因為貧窮，馬拉威貧民家中唯一能受教育的資格往往給哥哥或弟弟。圖／畢嘉士基金會提供
因為貧窮，馬拉威貧民家中唯一能受教育的資格往往給哥哥或弟弟。圖／畢嘉士基金會提供
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現在的馬拉威就像早年的台灣，貧窮的女孩常為求學困難所苦。圖／畢嘉士基金會提供
現在的馬拉威就像早年的台灣，貧窮的女孩常為求學困難所苦。圖／畢嘉士基金會提供
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