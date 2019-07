阿嬤的辛酸別重演 幫助窮女孩上學去

2019-07-12 聯合報



馬拉威女孩上學規定要穿乾淨的制服,代表去除貧富和階級差別,上學也是未來就業的保障。圖/畢嘉士基金會提供 分享 facebook 「世間擱有這款人啊?」坐在門口搧涼的秀蘭阿嬤70歲了,聽兒子說畢嘉士基金會募款幫助馬拉威無法上學的貧窮女孩,辛酸的童年回憶湧上心頭,忍不住摸摸右肩,彷彿感覺還有點痛。

12歲那年苦苦哀求,阿嬤才終於能讀小學一年級,但么弟已升四年級。「阮整整6年都是班級尚老、尚高ㄟ,常常抬不起頭,雖然猶原用功讀到第一名畢業,家裡就是不肯給讀初中。」她說。

因為爸媽永遠都回答:「查某囡仔大漢就嫁ㄤ,沒錢還讀冊幹嘛?」似乎根本無從反對,所以阿嬤盡管排行老二,卻是最後一個上學、最早出去工作的小孩,四個兄弟都至少讀到初中,有書念就不用務農,就她一個女孩要扛鋤頭挑擔種田。

20歲相親那天,因為右肩被農具壓得腫一大塊,痛得舉不了杯,好怕失去一段姻緣,對面的軍官看了好心疼,知道了這一切,隔天馬上託長官來提親,很快就帶她離開台南窮鄉,輾轉到桃園眷村落地生根。

拉拔3個孩子長大後,她覺得45歲是時候圓夢了,於是報名國中夜補校,白天工廠下班再衝到市區上課到10點,英文單字、數學方程式都不認識,但再累也不敢打瞌睡,這下不只老師比自己小,兒女假日也得當家教;話說辛苦歸辛苦,可總算撐過3年畢業,「因為不想留下遺憾」。

「卡緊幫忙!多讓幾個可憐ㄟ囡仔讀冊。」秀蘭阿嬤走進屋裡還叮嚀著要做公益,她的兒女都是聽80年代「Do they know its Christmas ?(他們知道現在是聖誕節嗎?)、「We are the world(四海一家)」等家喻戶曉的援非歌曲長大,2019年還在聽「四海一家25周年海地慈善版」,當然對援助馬拉威超級有感,立馬就捐了錢。

馬拉威遠離台灣超過一萬公里,10年前斷交,畢嘉士基金會延續1954年挪威醫師畢嘉士來台行醫的奉獻精神,持續關注當地貧童,也因為當地女孩的處境實在太像40、50年代的台灣寫照,不少婦女就像秀蘭阿嬤想起童年的辛苦,願意伸援。

「女性都該有所選擇,但她們幾乎沒有。」畢嘉士基金會說,因為貧窮,馬拉威貧民家中唯一能受教育的資格往往給哥哥或弟弟,大多數女生不僅要面對童婚的無奈,連生理期也只能以破布、衣角代替衛生棉,總是身不由己。

據調查,馬拉威至今仍是世界最窮國之一,七成人民活在貧窮線下,每日生活費不到台幣60元,可是相對於日均收入,當地食物價格卻堪稱全球前五貴,無奈的是沒有最慘只有更慘,馬拉威今年3月還遭受熱帶氣旋襲擊,數十萬人流離失所,苦日子沒完沒了,只能寄望知識讓他們未來更強大。

畢嘉士基金會與udn買東西購物中心合作愛心百元捐,提供馬拉威貧童獎助學金、制服、學用品等,不讓台灣阿嬤的辛酸故事異地重演。即日起至8月31日,單筆捐款滿500元即回饋150元折價券3張,還能得到地球彼端小女孩滿滿的感激。