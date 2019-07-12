今年1-4月每10萬人交通死傷前三：南市、屏縣、竹市

2019-07-12 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



過去國內交通事故死傷人數因散落政府各單位，數據未能完整呈現。交通部道安會整合警政署、衛福部數據，7月起在「168交通安全入口網」公布民國100年以來各區、鄉鎮統計數據。今年1到4月統計，六都交通死傷人數高雄市最多，每10萬人口死傷人數則是台南市居首。

交通部「168交通安全入口網」中的「交安不能等鄉鎮動起來」單元，可以看到全國22縣市、各區、各鄉鎮交通事故造成的傷亡人數。民間團體表示，這樣的數據早該呈現在國人眼前，大家才能知道交通事故有多嚴重，並小心防範。

根據交通部統計，全國交通事故發生後30日內死亡人數，100年有3345人，107年下降至2780人，但受傷人數卻從31萬4005人，增加到42萬6799人。

今年1到4月最新統計，六都交通死傷人數已達9萬8596人，人數最多的是高雄市，死亡119人、受傷21537人，其次為台中市，死亡84人、受傷19416人，其他四都，台北市死亡人數50人、受傷8955人，新北市死亡77人、受傷15333人，桃園市死亡76人、受傷13570人，台南市死亡94人、受傷19285人。

進一步分析全國各縣市每十萬人口死傷人數，最多的是台南市2612人，屏東縣2246人排第二，新竹市2034人第三，高雄市2021人第四。

細看各縣市區域的每千人死傷人數，台北市的中正區、中山區、大同區事故較多，新北市發生車禍死傷較多的在坪林、五股、石碇，桃園市為龜山、八德、中壢；台中為中區、東區、沙鹿區；台南市為中西區、東區、新市區；高雄市在新興區、鳥松區、前金區。

交通部道安會執行秘書謝銘鴻表示，過去事故數據對外都以縣市呈現，這次細分到各區、各鄉鎮，讓鄉、鎮、區長掌握當地的交通安全情況，可與當地的交通及執法等相關單位研究，如何改善事故率較高的路口，再逐年逐月追蹤有無持續改善。

至於各縣市死傷數字越高，是否反映道路交通越危險。謝銘鴻表示，各縣市的人口數、車輛數、大衆運輸等客觀條件都不同，無法單純用數字量化，各縣市、鄉鎮可以跟自己比較，看看有無逐月逐年在進步。