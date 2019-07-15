新竹市兒童影展 邀大小朋友感受電影創造力

2019-07-15 00:00 文／ 新竹市政府



圖／新竹市政府 提供 分享 facebook

新竹市兒童影展至今已經邁入第五屆囉！今年以「創造力」為主題，規劃7大主題單元，放映來自各國的精彩長短片，自7月20日至8月18日將有超過70場電影，其中多達14部台灣首映，還有4場熱門電影戶外放映。歡迎所有小朋友們，帶著爸爸媽媽，一起來竹市與電影來一場近距離的接觸。

今年新竹市兒童影展不僅有豐富的電影放映，還邀請知名親職老師、動畫導演，與定居台灣多年，長期撰寫育兒專欄的作家荷蘭爸爸等人，安排6場映後導讀與2場映後座談；每年深受小朋友喜愛的兒童劇團「鞋子兒童實驗劇團」、「九歌兒童劇團」與「身聲劇場」將帶來更具互動與故事性的劇碼。特別值得一提的是，新竹市兒童影展首次舉辦「動手做動畫」工作坊，讓小朋友可以親自體驗創造的樂趣，陪你一起度過最有活力的暑假。

今年兒童影展由鄭文堂導演擔任策展人，以「創造力」為主題，規劃「荷蘭兒童電影專題」、「發現世界」、「異想天開」、「動物王國」、「在台灣長大─新生代導演短片輯」等七大主題單元，有來自荷蘭、日本、美國、德國、俄羅斯及印度等16國影片。

【荷蘭兒童電影專題】荷蘭是世界上最大的兒童電影出產國，每年電影的產出有四分之一為兒童電影。因為有著完善的電影補助計畫與多元的文化，讓荷蘭兒童電影的主題多采多姿；從學習荷蘭踢拳道的，到想要成為小部落客的，還有一個不小心，獲得隱形超能力的...各種精彩的兒童電影來到新竹市兒童影展！讓小朋友們可以看到跟以往不同的電影內容。

來自荷蘭的《隱形少女 Invisible Sue》將於2019新竹市兒童影展首映。 圖／新竹市政府 提供 分享 facebook

【發現世界】集結了從台灣到世界各地的兒童電影，透過電影我們走過一座又一座的城市，見過不同膚色講著不同語言的朋友，讓所有的小小觀眾在戲院的椅子上來一場世界之旅。

【異想天開】小孩子的想像力是最強大的武器！此單元以動畫片為主，從跟著大家最愛的蜘蛛人勇闖紐約市，或是跟著拉夫在網路世界進行一場冒險，讓小朋友天馬行空的想像力能夠永遠無遠弗屆。

《普羅伊：永不獨自飛翔》是2018年冰島國產動畫片，首度在台灣放映！ 圖／新竹市政府 提供 分享 facebook

【動物王國】適合學齡前的小朋友觀看，也許敘事電影還沒有辦法抓住他們的注意力，但是如果是一隻跟同伴走失的小鳥，或是從繪本中跑出來的大壞狐遇到了麻煩...讓小朋友們一起加入動物王國的冒險叢林！

【在台灣長大─新生代導演短片輯】近年來台灣許多的年輕導演開始以「兒童」的視角或是相關的題材作為創作，特邀五部在國內外在影展大放異彩的兒童題材短片進行一場特別放映，從這些年輕導演的眼睛，來回味自己是如何在台灣這片土地上長大的。

《仙草的滋味 / Grass Jelly》曾於2018 台北電影節、2018 桃園電影節獲得佳績。 圖／新竹市政府 提供 分享 facebook

【短片萬花筒】收集了近年國內外兒童動畫影展入選作品，短片集中特別放映一部由沖繩兒童電影節策展人宮平貴子導演所執導的兒童短片《沖繩尋寶大作戰！》，讓日本與台灣的兒童電影來一場有趣的交流。

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此外，今年新竹市兒童影展還有4場免費入場的戶外放映，將播放《超人特攻隊2》、《蜘蛛人：新宇宙》、《無敵破壞王2：網路大暴走》及《馴龍高手》等4部熱門電影，讓孩子伴著星光，享受難得觀影經驗。

影展日期：2019/7/20（六）～2019/8/18（日）

影展地點：新竹市影像博物館（新竹市中正路65號）

影展官網： http://www.hccfilmfestival.com

購票方式：2019新竹市兒童影展室內放映及兒童劇團採購票入場，單一票價每張20元，自7月9日(二)中午12:00起可在年代售票網站及全台售票端點購買（亦可於7-11統一超商i-bon、全家便利商店FamiPort、萊爾富 Life-ET、OK超商OK.go機台點選購買)。每場開演前30分鐘亦開放現場購票，數量有限，售完為止。