泡泡腎新藥納健保給付 預估5年將嘉惠246人

2019-07-12 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



國內慢性腎衰竭患者人數居高不下，衛福部統計，逾8萬人洗腎續命，其中最常見遺傳腎病為俗稱「泡泡腎」的多囊腎病，患者囊泡不斷增生，最終導致腎臟衰竭，面臨洗腎或換腎命運，過去無藥可用，健保署在今年7月有條件開放中度腎衰竭患者申請新藥，延緩病況惡化速度，預估5年將嘉惠246名病患。

多囊腎病根據流行病學的研究，約每400至1000人中有1人患有此疾病，患者的子女約有一半機率會遺傳到異常基因，而男女罹患機會相同，是最為常見的遺傳性腎臟疾病。

腎臟內科醫師黃道揚說明，多囊性腎臟病是一種進行性疾病，會隨時間而惡化，囊泡會隨著年齡增長不斷增生，影響腎功能一路衰退，最終導致腎臟衰竭，只能接受血液透析或腎臟移植，絕大多數患者在二、三十歲以前不會感到不適，但有高達半數在邁入四、五十歲後腎功能急轉直下需要洗腎。

黃道揚指出，多囊腎患者過去無藥可用，一般臨床都會建議患者每日大量喝水，接近3000CC，藉以抑制下視丘分泌的抗利尿激素，減緩囊泡增生；健保在今年7月有條件開放中度腎衰竭患者申請新藥，同樣利用抗利尿激素受體擷抗劑的機轉，延後洗腎時程。