哪裡痛？醫院新招 生理量測有痛就按壓

2019-07-12 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中榮總為落實「無痛醫院」，今年五月成立疼痛整合門診。

台中榮總麻醉部主任洪至仁說，疼痛是主觀感受，為了讓醫師更了解病人疼痛情形，台中榮總創新設在生理量測站設置疼痛按壓設計，也就是除了測血壓、心跳等以外，還創新規畫可以讓患者按壓疼痛分數及部位，直接傳送到醫師電腦，讓醫師能即時了解病人疼痛情形，做為診斷、調整藥物參考。

台中榮總院長許惠恒說，痛也是一種病，疼痛監測是第五生命徵象，中榮疼痛整合門診，結合精神部、傳統醫學科、復健科，針對長年受疼痛所苦的病人，給予最適切處理，落實無痛醫院目標。

洪至仁以慢性病患為例，有時需要鎮靜安眠藥物輔助，有時協同精神科醫師看診，或轉介諮商心理師，協助正念減壓團體治療，降低患者憂鬱、焦慮、不安、失眠等狀況。

57歲龍姓女子去年3月因氣爆，全身30%、2度燒燙傷， 傷痕攣縮疼痛不已，幾乎只能待在冷氣房，每天都要敷著冰塊睡覺，直到求助台中榮總疼痛門診後，使用治療神經痛的藥物、神經阻斷術等，加上正念治療，讓她身心放鬆，願意繼續跟隨諮商心理師，調整自己身、心靈。

另一名64歲詹姓女病患罹患全身免疫疾病硬皮症，20年前開刀脊椎手術後，多年疼痛，幾乎痛不欲生，經求助台中榮總疼痛科，以藥物控制及激痛點注射下背部，經疼痛控制達到平衡，也找回生活品質。