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吳德榮：熱帶系統是否成颱、影響台灣 下周一會明朗

2019-07-12 08:03聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，歐洲及美國模式模擬顯示18日（下周四）20時，熱帶系統已進入巴士海峽，但屆時是否達颱風強度或是否威脅台灣，仍存在誤差。

吳德榮指出，最新（11日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）及美國（GFS）模式，模擬18日20時地面圖顯示，熱帶系統已進入巴士海峽，模擬的強度及位置不盡相同；模式仍在持續調整中。由於已經是第7天的模擬，是否具有颱風的強度有不確定性，模擬的位置當然更有誤差存在。

他說，如果調得比較偏北將更具威脅，調得比較偏南離台灣就更遠，兩者機率都存在，這也是未來幾天最需觀察的重點，下周一就會明朗。

至於今天的天氣，吳德榮表示西南季風的型態持續，低層水氣多；迎風面的西南部，有局部陣雨或雷雨，中部地區偶有局部陣雨；午後對流旺盛，也帶來局部雷陣雨。劇烈天氣發生的機率偏高，要注意氣象局的特報。白天未降雨時，天氣悶熱。北部氣溫約在25至35度、中部25至34度、南部24至33度、東部24至35度。

他說，明天至下周一（13至15日）西南季風逐日減弱，輸送的低層水氣日漸減少，天氣晴朗炎熱。西南部迎風面的局部短暫降雨，日漸減少；午後局部短暫陣雨或雷雨的機率，也日漸降低，且大部分局限在山區。下周二、三（16、17日）太平洋高壓增強，天氣穩定、晴朗炎熱，午後對流不明顯。下周四（18日）的天氣，得視熱帶系統的發展與動向而定。

中央氣象局說，今天凌晨在嘉義、台南一帶有出現一波較大雨勢，不過隨著西南風帶來的水氣開始減少，降雨很快趨緩。整體而言中南部的降雨和過去幾天相比減少許多，清晨至上午的降雨主要偏向於沿海地區，午後在內陸及山區則易有對流發展帶來短暫雷陣雨。

至於其他地區則大多為多雲到晴，中午過後北台灣出現短暫雷雨的機率仍高，而花東則偏向於山區附近，提醒午後在北部、東北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請多留意；氣溫方面，各地高溫普遍在32至34度左右，花東縱谷及台東南側有局部36度以上高溫發生的機率，外出請多補充水分並注意防曬。

中央氣象局說，今各地高溫普遍在32至34度左右，氣候炎熱，民眾停等紅綠燈時紛紛在...
中央氣象局說，今各地高溫普遍在32至34度左右，氣候炎熱，民眾停等紅綠燈時紛紛在陰影下乘涼。本報資料照片
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