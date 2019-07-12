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六都、新竹 符合準公幼數偏低

2019-07-12 00:56聯合報 記者章凱閎張錦弘／台北報導

「準公共幼兒園」政策八月一日起全國實施。 圖／聯合報系資料照片
「準公共幼兒園」政策八月一日起全國實施。 圖／聯合報系資料照片
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準公共幼兒園政策八月起全國實施。教育部昨公布各縣市準公幼簽約數量，目前累積達一○三三園。但數據也顯示，六都及新竹縣、市因物價較高，符合加入準公幼收費級距的私幼遠不及於其他縣市，且僅台北市願意「加碼」，放寬私幼加入準公幼的標準。

準公幼政策去年於非六都施行，今年八月起擴及六都。政府與收費符合標準的私幼業者簽約，提供補助，家長每月繳費不超過四千五百元，作為公幼、非營利幼兒園外，另個平價教保選擇。

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教育部統計，準公幼已達一千○卅三園，占全國私幼總數（四一一二園）的百分之廿五，等於每四間私幼就有一間是準公幼，提供約十萬六千就學名額。

但數據也顯示，六都及新竹市、新竹縣，符合準公幼收費標準的私幼數低。以「二歲班」來說，平均月費一萬一二○○元以內，才可加入準公幼。以致新北市有八○五間私幼，僅二五一間符合準公幼收費標準；新竹市一二九間私幼，僅廿六間達標；新竹縣一五五間私幼，也僅五十七間達標。遠不及其他縣市八至九成私幼皆符合準公幼收費標準。

教育部祭出配套，針對平均收費較高的地區，地方政府可提高私幼加入準公幼的收費標準，且地方政府要自行負擔差額。但目前僅台北市響應，每月平均收費最高一萬三六六○元的私幼也能加入，家長每月收費仍僅四千五百元，其餘學費由教育部、台北市出錢。

此外，六都當中又以台南市私幼簽約準公幼比率最低，只約兩成四。台南市幼兒教育發展協會理事長李淑鈴指出，原因出在和其他五都比起來，台南市私幼相對便宜，且八月起還可領兩千五百元育兒津貼，等於月繳不到四千五百元，比準公幼還低，加入或不加入準公幼，沒什麼差別，誘因不足。

教育部國教署科長郭芝穎表示，台南市府已積極邀請在地私幼業者加入準公幼，教育部也決定延長申請期限至七月卅一日。

公幼教育部
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