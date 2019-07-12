高鐵南延4案 高雄挺小港案 屏東要左營案

高鐵南延增為4案，屏縣府傾向左營南延六塊厝。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

韓國瑜樂觀其成「發財路先通」

高鐵南延屏東案新增經高雄火車站、經小港機場兩案，高雄市長韓國瑜對此表示樂觀其成，「發財路先通」，相信對高屏都有正面幫助，希望交通部審慎評估，未來再結合高雄捷運等路網，相信高雄未來會一片光明。

屏東縣政府秘書長邱黃肇崇表示，縣府傾向原來的左營南延至六塊厝方案，不管是用地取得或是未來延伸性，縣府都認為此案最為可行，且已就此案與鐵道局討論多次，縣府希望全案能盡速核定。

高市交通局提醒中央，需考慮功能性、場站交通接駁、路線定線、土地的取得、工程技術等問題。以功能性而言，小港站是提供國際旅客為主，並接北高雄及往屏東潮州鎮的交通轉海線景點、墾丁方向；高雄車站是以國內旅客為主，銜接高雄市區及往屏東市區的交通，兩站使用客群不同，規畫時須加以考量。

交通局表示，對於交通部擬計畫將高鐵路線進入市中心區方案，高雄市持樂觀態度，目前尚在可行性評估，未來還有綜合規畫、都市計畫變更、用地取得及地上物拆遷、環評等等，希望交通部與高雄市隨時討論。

屏東提醒 高雄車站用地取得挑戰高

邱黃肇崇表示，行經高雄火車站方案，交通部鐵道局當初曾做過初步評估，不過高雄火車站已經完工，未來軌道及用地取得問題，會是很大的挑戰；至於小港方案，屏東縣政府則是從頭到尾毫無所悉。

高鐵南延屏東的呼聲從二○一六年起即在地方喊得震天價響，未料可行性評估報告一拖近三年，屏東縣長潘孟安上月還在議會總質詢說了重話，如果高鐵沒有南延，他該向縣民謝罪，「代表執政無能」。日前國民黨總統初選參選人郭台銘到屏東也說經濟發展首重交通，高鐵南延為什麼不做，實在想不通。

民間組成的「爭取高鐵到屏東聯盟」昨天則發表聲明，傾向經高雄車站串連到小港機場、再到屏東潮州站，並以潮州為始發站。聯盟認為，潮州離墾丁、小琉球更近，更有助於促進觀光發展，比六塊厝支線更具財務優勢。

高雄市立委李昆澤認為要審慎評估，並從國土規畫、區域發展角度思考；立委黃昭順支持高鐵延到屏東，路線交由交通部和專家評估。立委賴瑞隆力主高鐵接小港機場再往屏東，而且要在南高雄加設一個站。

賴瑞隆大力支持左營南延經小港機場、林園再到屏東，左營到屏東之間再設一個站，因為這個路線可以連結高雄亞洲新灣區，帶動南高雄整體發展。