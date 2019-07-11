影／台歐兩大美聲型男團首度同台 重現理髮廳style

2019-07-11 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



聽過「理髮廳風格」的合唱嗎？國家兩廳院力邀兩組世界冠軍同台，為台灣帶來罕見的「理髮廳重唱」。拉縴人男聲合唱團與瑞典Ringmasters男聲四重唱，週日(14日)晚上攜手唱出「從理髮廳走出來的拉縴人」，曲目多元，包括貓王、披頭四、迪士尼音樂劇等名曲。

兩廳院指出，理髮廳重唱起源於18世紀末、19世紀初的美國，當時影視娛樂並不普及，理髮廳成了社交的場合，理髮師為了不讓等待的客人感到無聊，便一邊唱歌一邊彈琴，客人們也會隨之唱和，久而久之便形成風行好幾個世紀的「理髮廳重唱」。

「理髮廳重唱」融合非洲音樂與白人傳統歌謠元素，以無伴奏人聲重唱、交叉古典與爵士和弦為風格特點，一開始是以男聲四重唱為主，在20世紀中後，發展出女聲與混聲，甚至大型合唱團也演繹起理髮廳歌曲風格，而舞蹈、戲劇元素在近代理髮廳重唱的演出中成了相當重要的特色。

理髮廳重唱自19世紀發展至今，表演風格愈來愈多元。為了更符合演出風格，兩廳院進行一系列拉縴人男聲合唱團形象再造計畫，讓他們跳脫傳統古典合唱的視覺風格。

兩廳院行銷組組長黃文瀚表示，而為了讓拉縴人更貼近這場演出，在企劃以「宅男變型男」為概念，替團隊進行品牌再造，從海報、MV到各種宣傳物，打造拉縴人不同以往的形象。

演出共有三組不同的形式，包含拉縴人男聲合唱團與指揮拉斯姆斯的合作、Ringmasters四重唱、拉縴人加上Ringmasters的演出，音樂曲目涵括古典、爵士到流行曲目。

拉縴人文化藝術基金會執行長林俊龍表示，理髮廳合唱對過去唱古典合唱、排排站的拉縴人來說，是另一種不同的挑戰；無論是發聲的位置、唱法、舞台表現，都是全新的體驗。