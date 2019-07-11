名中醫陳潮宗半面痙攣 使出小針刀放鬆肌肉

2019-07-11 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



行醫數十年，中醫師陳潮宗透過中醫藥照顧健康。不料十年前，有一天突然臉部肌肉不自主抽動，伴隨下眼瞼不斷跳躍。讓他有一段有疾病相處的歲月，以下是他談及生病的過程與經驗：

當時我擔任台北市中醫師公會理事長，常在公開場合演講，很多人看到我半邊臉部不自主顫動，忍不住問：「是中風了嗎？」，其實那是「半面痙攣」，由於顱後窩動脈與顏面神經糾結而不正常放電，牽動神經與肌肉，使臉部肌肉間歇性不自主抽搐。

半面痙攣困擾我長達七、八年，誘發原因並不清楚，只記得那時投入中醫公會業務，同時就讀博士班，還得看診，生活壓力非常大。

一開始我嘗試用傳統中醫治療，卻沒有見效，後來求助西醫，開過兩次刀，卻也沒有辦法根除，我還試著中醫傷科推拿，搭配局部施打肉毒桿菌素，雖能緩解，但肉毒桿菌素必須每隔一段時間打一次，才有效果。

那時我一直想，自己是中醫師，一定有辦法解決這個問題，也不斷思考，到底是什麼原因造成。學理上，半面痙攣是顱後窩動脈與顏面神經糾結所造成，我後來想到可能是背後筋膜，也就是頸椎和肩膀筋膜緊繃所致，於是採取「小針刀」來解決。

小針刀是將針灸的「針」和醫學手術的「刀」結合的一種新醫療工具，結合二者特色和原理，插入穴道內或骨骼肌肉之間，鬆弛肌肉。透過小針刀放鬆背部肌肉，幾次下來效果不錯，困擾多年的半面痙攣居然也慢慢好了，這幾年不曾發作。

除了困擾多年的半面痙攣，今年三月，和朋友在熱炒店聚餐，因為店內地板濕滑，一個不小心竟然滑倒並撞到桌角。因為摔倒時就痛到無法動彈，立刻送醫，原來是左側肱骨骨折。

動手術並打了骨釘，雖然住院三天就出院，但將近有二、三周，左半身幾乎無法動，生活瑣事如穿衣服、拿東西，都需要太太協助，這是過去從來沒有的經驗。

這兩次疾病與受傷經驗，雖不是危及生命，但都讓我體會到病人的辛苦。

半面痙攣，讓我深深感覺到，很多民眾臉部神經不自主抽動時，除了美觀，臉部也會感到不適，因此以自身經驗協助患者，使用小針刀療法放鬆患者背後筋膜，有些患者做三至五次就見效。因為自己有同樣困擾，不希望患者面臨同樣問題而四處求醫找不到解方。

這幾個月因骨折造成生活不便，傷後行動放慢，更把人生的腳步放慢，讓我重新從病人角度思考，更能同理他們的心情。以前對於五十肩或外傷患者，都會叮囑他們試著動一動，這次受傷才領悟到，有時候不是患者不願意動，而是真的一動就痛，無法像健康人一樣活動自如。

還好受傷的是左手，還有右手可以幫患者看診、把脈、針灸，行動上的不便，也讓我以前「衝衝衝」的個性有所調整，以前忙於事業，但現在深深體會到人生不是只有工作而已。

半面痙攣

半面痙攣與顏面神經麻痺不同。顏面神經麻痺通常肇因病毒感染、急性發作，顏面神經被病毒侵犯之後而無力，使面部鬆弛，而出現流口水、眼睛嘴巴無法閉合等狀況。

半面痙攣因大腦神經中主管顏面活動的第七對神經，與顱後窩動脈血管交纏在一起，當血管搏動的時候產生脈搏波，若是阻隔血管與神經的脂肪墊鬆弛，加上脈搏波過強，就會形成干擾，使得面部神經不正常放電，而出現眼皮跳動、面部抽搐等。

●陳潮宗

現職：

陳潮宗中醫診所院長

台灣中醫美容醫學會理事長

台灣基層中醫師協會理事長

年齡：58歲

經歷：

台北市中醫師公會理事長

學歷：

中國醫藥大學中醫所博士

專長：