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高鐵南延增為4案 屏縣府傾向左營南延六塊厝

2019-07-11 21:09聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

高鐵南延可行性評估從原來的2案突然增為4案，屏東縣政府秘書長邱黃肇崇表示，縣府傾向原來的左營南延至六塊厝方案，不管是用地取得或是未來延伸性，縣府都認為此案最為可行，並且已就此案與鐵道局討論多次，縣府希望全案能儘速核定。

邱黃肇崇表示，由左營南延至六塊厝，不但台鐵軌道可以在此整合，農場腹地也大，未來不論是繼續向南或向東延伸，這一條路線的可行性最大；他說過去的財務評估僅著眼於南延屏東，但中央應該拉高從整個國土規畫的角度來看，高鐵能使南台灣與東台灣的交通更便捷，有效弭平城鄉差距，效益絕不只是原先的財務評估而已。

高鐵南延屏東的呼聲從2016年起即在地方喊得震天響，未料可行性評估報告一拖近3年，上月屏東縣長潘孟安還在議會總質詢中還說了重話，他說如果高鐵沒有南延，他該向縣民謝罪，「代表執政無能」。日前國民黨總統參選人郭台銘到屏東也說經濟發展首重交通，高鐵南延為什麼不做，他實在想不通。

未料可行性評估報告政院尚未核定，現在又爆出評估方案從原來的燕巢岔出、左營南延，又增加小港機場至潮州方案及高雄火車站兩案，全案立刻引發熱烈討論。

屏東縣政府秘書長邱黃肇崇表示，行經高雄火車站方案，交通部鐵道局當初曾做過初步評估，不過高雄火車站已經完工，未來軌道及用地取得問題，會是很大的挑戰；至於小港方案，屏東縣政府則是從事到尾毫無所悉。

民間組成的「爭取高鐵到屏東聯盟」昨天則發表聲明傾向經高雄車站串連到小港機場、再到屏東潮州站，並以潮州為始發站，聯盟認為潮州離墾丁、小琉球更近，更有助於促進觀光發展，比六塊厝支線更具財務優勢。

高鐵南延增為4案，屏縣府傾向左營南延六塊厝。圖／本報資料照
高鐵南延增為4案，屏縣府傾向左營南延六塊厝。圖／本報資料照
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屏東縣政府小港機場高鐵
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