gogoro首推共享運具 桃園8月中旬將投放千輛

2019-07-11 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



國內電動機車大廠Gogoro看準桃園智慧城市潛力，且為Gogoro發源地，將以桃園為示範城市，推出GoShare移動共享服務，預計8月中旬上路，投放車輛將有1千輛，GoShare將是桃園首見具規模的共享運具，市府交通局指出，正參照北市作法，研擬共享運具經營業管理辦法，待辦法出爐，將要求業者在3個月內提營運計畫備查。

Gogoro預計在8月份推出GoShare移動共享服務，並與桃園市政府合作，將從桃園先行上路，Gogoro公關Maggie說，選擇桃園有兩大原因，一是桃園為Gogoro發源地，許多研發資源都在桃園，二是桃園市政府向來支持推動電動機車，且也積極發展智慧城市，全桃園已經設置1056處充換電站，及3159個電動機車充電停車格，有利於推展電動機車共享運具。

Maggie說，初步規畫將在桃園投放1千輛電動機車，將微調第二代車款Gogoro2以利租借，並評估人口密度與使用需求投放車輛，桃園與中壢人口多，會是主要評估區位，目前也在開發「GoShare」app，讓消費者能隨時隨地、輕鬆租借到Gogoro電動機車，至於租借費率尚未確定，目前也在同步評估其他城市可能性，並視市場需求，未來再擴大租借城市範圍。

市府交通局運輸規畫科長曾啟倫說，共享運具沒有固定租借站，可隨租隨還，北市發展相對成熟，已陸續有oBike、iRent、WeMo等業者進駐，全台灣也只有北市訂定共享運具經營業管理自治條例與管理辦法，因應未來發展共享運具趨勢，桃園將先著手研擬相關管理辦法。