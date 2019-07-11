蛋殼含碳酸鈣 有望助骨骼修復

2019-07-11 18:42 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



研究發現，蛋殼可能會加速骨骼修復過程，將來能用於製作人工關節。（Photo on Wikimedia Commons） 分享 facebook

蛋殼中的碳酸鈣含量極高，是否能使骨骼強健？民間療法認為吃鈣補鈣，但食用磨碎的蛋殼可能造成細菌感染等症狀。日前有學者以老鼠做研究，推測蛋殼能在人體不排斥的狀況下，促進骨骼細胞生長，並使骨骼更堅硬，極可能成為骨骼醫學的明日之星。

食用蛋殼恐致病

蛋殼是由碳酸鈣組成，而鈣質是維持骨骼健康不可或缺的元素。因多數人無法從飲食中攝取足量鈣質，民間傳可食用磨碎蛋殼，但蛋殼中可能藏有沙門氏菌，食用下肚將造成嘔吐、發燒及頭痛等症狀。此外，蛋殼表面多較粗糙，有傷害食道的疑慮。

蛋殼修復骨骼

然而，蛋殼也能帶來好處！據《Medical News Daily》報導，麻薩諸塞大學研究團隊認為，蛋殼可以幫助修復損壞的骨骼。學者目前已進行試管研究及動物實驗，宣稱不久後人類將可因此受惠。

研究團隊中一名學者9日告訴《Technology Networks 》，蛋殼可能會加速損壞骨骼的修復過程，在蛋殼中的碳酸鈣能促使骨骼細胞增生，也能強化骨骼。另外，病患的免疫系統應不會排斥新的骨骼細胞，因為新細胞都是由病患本身的舊骨骼細胞增生。

據《Daily Mail》報導，學者同時也表示，期盼蛋殼修復骨骼技術日趨完善，未來能用蛋殼修補人體骨骼，也能以蛋殼製作強健的人造關節。此外，她也希望蛋殼修復骨骼技術能發展更全面，將技術應用至軟骨、牙齒及肌腱的修復過程。

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