創意烘焙賽 黑豆餅乾香味四溢

2019-07-11 18:41 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



農糧署11日舉辦黑豆烘焙伴手禮創意賽，現場香氣四溢。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook

黑豆變身熱門烘焙甜點材料！農糧署11日舉辦黑豆烘焙伴手禮創意賽，會場陳列眾多黑豆烘焙餅乾，香氣四溢。評審之一的知名美食主持人焦志方開玩笑說：「把黑豆做成麻辣廖添丁，與中國熱門的黃飛鴻花生比拚不會輸！」

農糧署長胡忠一表示，我國每年進口雜糧約800萬噸，其中玉米佔400萬噸、小麥140萬噸、豆類260萬噸，雜糧進口的碳足跡很長，海運平均需45天，耗費龐大汽油，因此農糧署開始推動國產雜糧，黑豆就是其中一項。

圖說：創意造型的黑豆烘焙品。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)

胡忠一提到，自產黑豆的好處除了零碳足跡，食物里程最短外，黑豆也有助於氮肥上升，而且黑豆營養價值高，他說，搭飛機時，容易耳鳴、耳朵痛的人吃花生可以改善，但對花生過敏的人就能吃黑豆。胡忠一表示，希望黑豆與傳統烘焙結合，以色香味俱全的商品打入國際市場。

圖說：創意造型的黑豆烘焙品。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)

「把黑豆做成麻辣廖添丁PK中國熱門的黃飛鴻花生，我們一定不會輸！」焦志方致詞時開玩笑說，比賽中有作品太強調黑豆原形，將烘焙塔殼放上一堆黑豆，改天若是「榴槤創意烘焙賽」難道要放上榴槤？引來一陣笑聲，他希望業者能發揮更多創意，像是可嘗試將研磨過的黑豆放到酥皮殼裡，做成黑豆蛋塔。

圖說：創意造型的黑豆烘焙品。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)

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