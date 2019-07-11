7月中進入颱風季 未來一週南部有雨

2019-07-11 18:41 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



中央氣象局預估，未來一週南部炎熱且容易下雨，其他地區依舊悶熱。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook

「未來一週南部炎熱且容易下雨，其他地區依舊悶熱。」根據中央氣象局預估，12日中南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。氣象專家吳聖宇指出，週末西南風減弱，降雨機率減低；氣象專家賴忠瑋則提醒，7月中下旬將進入今年的颱風季，可能有颱風逐漸生成。

氣象局預估，12日西南風稍減弱，水氣逐漸減少，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；13日至17日水氣較少，中南部雖然仍有局部短暫陣雨，但降雨區域逐步縮小，並以清晨至上午為主，至於其他地區則為午後山區附近雷陣雨的天氣型態。

氣象局提醒，13日、14日東部及東南部地區有焚風發生的機率。溫度方面，未來一週除容易下雨的南部，高溫約在32度上下外，其他地區天氣依舊悶熱，高溫普遍都有32至35度左右，尤其花東縱谷、台東南側及大台北容易出現36度以上高溫，紫外線指數偏高，外出請注意防曬並多補充水分。

吳聖宇提到，中南部的朋友可能要繼續忍耐，容易下雨的天氣將持續至下週，17日後太平洋高壓才有逐漸增強北抬的趨勢，才有機會恢復穩定的天氣型態；賴忠瑋提醒，16、17日之後，熱帶洋面上有較多空間讓擾動有發展的機會，7月中下旬逐漸有颱風生成的機會，將慢慢進入今年的颱風季。

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