藝起FUN暑假！學校藝團百場免費演出 嘉惠偏鄉生

2019-07-11 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



暑假已放了快兩個禮拜，炎炎夏日很多學生都待在家裡玩3C，既傷眼也容易出現成癮症候群。教育部今天下午舉行「2019藝起FUN暑假」記者會，部長潘文忠宣布，暑假期間將有「好優Show學生藝團活動」、「偏鄉藝術美感育苗計畫」及「教育部樂器銀行」等三類百場免費藝術活動，希望大家一起用藝術放暑假！」

潘文忠說，好優Show學生藝團活動徵選出全國最傑出的52所學校團隊，皆來自表演藝術類競賽優等以上優秀團隊或高中職以上表演藝術類相關科系學生，從6月起，在全台、離島及偏鄉甚至遠赴國外各地演出，共計百場以上的免費表演藝術活動，希望家長可以帶著孩子就近參觀這些表演，不要讓孩子整天宅在家玩3C。

至於「偏鄉藝術美感育苗計畫」，由國立台灣藝術大學辦理，今年首次以藝術類科師培生為服務團隊，共招募102名大專生下鄉，至17個縣市18所國小服務，盼協助偏鄉學子在暑假學習更多樣化的藝術類型課程；除提供教學服務外，也設計一系列藝術課程教案，可讓各地各科教師輕鬆上手使用並進行藝術課程教學。

自 2015 年底成立、實踐大學承辦的「教育部樂器銀行」，一直專注於服務偏鄉學校，為擴大整體服務範圍及落實美感教育的推動，在去年暑假特舉辦藝術暑期活動，結合大學原有資源，將實踐大學音樂學系學生培訓後與偏鄉學校合作，用音樂拉近與孩子們的距離。

今年特地邀請屏東偏鄉學校的小朋友們至高雄衛武營聆賞音樂會，讓孩子真實感受音樂的宏偉與美感。並將於8月20至24日持續至屏東縣獅子鄉丹路國小及恆春鎮大平國小舉辦暑期藝術營隊，並於8月24日在大平國小舉行成果發表會，讓孩子們在舞台上展現成果。