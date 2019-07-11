靠著CPR和AED 兒子從鬼門關前救回昏倒母親

2019-07-11 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



75歲張媽媽平時有高血壓問題，2年前突然在家中昏倒，幸好兒子曾在軍中學過急救，在救護車趕到之前替她施行心肺復甦術（CPR）和使用自動體外心臟電擊去顫器（AED），使心跳恢復運作，撿回一條寶貴性命。後來才知，她無預警昏倒是心律不整所致。

台北榮總心臟科主治醫師鐘法博表示，正常的狀況下，人的心跳每分鐘60至100下，但如果心臟電流傳導系統被某些因素擾亂，導致心跳太快、太慢或不規律的跳動等狀況，就叫做心律不整。

造成心律不整的原因很多，大多不至於致命。但鐘法博提醒，心室顫動和心室頻脈所致的心律不整，因心臟無法有效輸送血液至全身，患者會失去意識及脈搏，「若不及時治療，即可能造成心因性猝死。」

為什麼會有心室顫動或心室頻脈呢？鐘法博解釋，中年以上的患者多是因本身有心血管疾病而造成，而年輕族群則多是遺傳性的先天基因變異或心臟肌肉病變。所以，「若家中曾有人因心臟問題猝死，自己要更為注意。」

據中華民國心律醫學會統計，台灣約有50萬人有心律不整問題，每年有近萬人因嚴重心律不整送醫或猝死。而根據臨床統計，猝死患者中有七成五的人，是因心臟相關疾病導致，而且大部分是嚴重的心律不整所引發的。

不過，很多人的心室顫動或心室頻脈第一次發病，其實並沒有特別症狀，少數人則可能是心悸或昏倒。鐘法博提醒，當自己感覺心跳不正常，一定要找心臟科醫師詳細檢查，找出心律不整的病因和類型，以接受最適當的治療。

要怎麼搶救因心臟問題突然昏倒的患者？「最重要是人工心臟按摩！」鐘法博說，若能在黃金時間1分鐘內用AED電擊除顫加CPR，約九成可成功痊癒。每1分鐘，活命機會就會減少7%至10%，愈晚愈可能使病人腦死或成為植物人。

2017年，台中一名37歲消防員在泳訓期間因心肌梗塞昏迷，就是因現場有人替他施行CPR和使用AED，3分鐘後恢復意識，挽回一條年輕生命。

中華民國心律醫學會理事長、台南奇美醫院心臟內科加護病房主任鄭成泉表示，AED的操作很簡單，只要依照指示黏好貼片，機器內的電腦程式可自動分析患者的心律，判斷是否需要電擊。

但全台目前共設置9800台AED，使用率卻非常少，醫師分析很可能是民眾不知道怎麼用。

中華民國心律醫學會秘書長葉勇信說，AED操作口訣為「叫、叫、壓、電」，也就是確認呼吸反應，叫人求救再取AED，並盡快壓胸、使用AED電擊。目前急救法規有免除操作AED的刑責，民眾不必擔心誤傷患者。