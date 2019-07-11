C肝新藥給付將見底 健保會挪出19億元治療9千人

2019-07-11 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



C肝新藥今年元月起健保全面給付，不料近日傳出C肝新藥給付將見底，估計7月底至8月初用罄。健保署拚加碼，健保會公布協商結果，在無適法性疑慮前提下，公務預算若不夠支應經費缺口，同意從108年度全民健康保險醫療給付費用總額「其他預算」下結餘支應，以19億元為上限。

健保自2017年1月給付口服C肝新藥，今年預定治療4萬人，過去患者雖只要檢出C肝抗體，但需等6個月確認感染未治癒，才可申請，6月放寬條件，只要測到C肝病毒就可開始用藥，並納入適用12至18歲青少年C肝新藥。因病人需求增加，超出108年專款預算預估人數，健保會6月28日討論「C型肝炎藥費專款不足」案。

今年編列用於C肝新藥的費用達65.36億元，健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，健保署統計，今年總計釋出新藥給付名額為4萬860個，至7月10日已申請3萬9843個，目前仍有一千多個名額可用。只要順利再多爭取到18億元，以每人每療程20萬元粗估，至少可再增加9千個名額。

全民健康保險會執行秘書周淑婉表示，就制度面來說多數委員反對，年度總額已確定，若定案後又可追加預算，此例一開，將來可能衍生出許多問題；但也有委員表示，民眾繳同樣的保費，有些人得到治療、有些人卻要等待，公平性受質疑，支持衛福部所提方案。