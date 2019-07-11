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打造跳島郵輪示範港 林佳龍、賴峰偉看好金龍頭

2019-07-11 16:25聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

交通部長林佳龍今天繼續澎湖的視察行程，對於金龍頭營區的規畫與招商，中央與地方將合作，他表示此處將是藍色公路、跳島郵輪很重要的示範港，做為台灣和外島、甚至南北之間的中樞。澎湖縣長賴峰偉很重視一艘新台華輪服務澎湖民眾，林佳龍表示補助新台華輪的預算會列為優先項目。

林佳龍由台灣港務公司、交通部航港局官員陪同，繼續第二天視察澎湖港埠相關建設，賴峰偉更是連兩天都率縣府首長向林佳龍說明澎湖各項建設及需交通部協助的內容。

對於今天視察的金龍頭營區，林佳龍說，交通部和澎湖縣政府要一起規畫和招商，這是藍色公路、跳島郵輪很重要的示範港，做為台灣和外島、甚至南北之間的中樞；金龍頭營區結合非常好的觀光旅遊的條件，包括附近的篤行十村、潘安邦的故居、張雨生文物的展示，可以連結到未來國防部遷建之後包括觀音亭、中央老街等；所以，可以想像澎湖透過這樣的郵輪郵艇開發，可以引來很多的投資，交通部也跟澎湖縣政府透過港埠的建設、船舶的更新、還有航線的開拓等重點來推動。

林佳龍表示，金龍頭營區開發案是中央與地方合作的典範，交通部已經執行完畢11億2500萬元的土地取得，現在有一些都市計畫的變更，澎湖縣政府已經有共識，交通部就是希望加速讓澎湖的金龍頭碼頭成為藍色公路和跳島郵輪、觀光旅遊的母港。

媒體另問到高鐵延伸到屏東的可行性。林佳龍說，交通部已開過一次會，就可能的路線也在做具體的審查，尊重審查會的意見，正在修正中，目前有4個路線在評估，還沒有定案。

賴峰偉感謝林佳龍特別在澎湖住一晚，並說今年交通部觀光局補助澎湖1000萬元，加上贊助廠商，澎湖創造42億的商機，大家都笑咪咪的，所以澎湖一定會善用中央給的經費。

賴峰偉向林佳龍提到台華輪，希望有一艘新的台華輪搭載澎湖人往來台灣本島，讓鄉親搭得舒服。林佳龍同意將新台華輪案列為預算優先編列的項目。

交通部長林佳龍（左）和澎湖縣長賴峰偉對聯手打造金龍頭為藍色公路、跳島郵輪示範港相...
交通部長林佳龍（左）和澎湖縣長賴峰偉對聯手打造金龍頭為藍色公路、跳島郵輪示範港相當重視。圖／澎湖縣政府提供
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