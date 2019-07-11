新北專案抽查 不鏽鋼吸管17％標示不明

2019-07-11 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



今年7月1日起，各級政府機關學校、百貨公司、購物中心與連鎖餐飲4大場所內用不得提供一次性塑膠吸管；有業者看準這「減塑」商機，推出非塑膠吸管。新北市經發局針對常見的不銹鋼環保吸管開辦專案抽查，總計抽查84件，查獲15件標示不合格，不合格率17％。

經發局表示，主要不合格原因，其中11件未標示「商品用途、使用與保存方法、注意事項」，其餘4件商品未完整標示「製造商名稱、地址、電話」等資訊，經發局已立即要求業者全面改正。

經發局長何怡明表示，依據商品標示法規定，不鏽鋼吸管屬於食品容器，除了應有的製造商資訊、產地、主要成分、製造日期之外，基於衛生安全的考量，還需載明「用途」、「使用與保存方法」及「注意事項」。

經發局表示，依據經濟部標準檢驗局的分類，不鏽鋼可區分成200、300、400系列等3大系列。200系列錳含量較高，抗酸防鏽效果略差，多運用於工業用產品；300系列的鎳含量高，抗酸防鏽效果最佳，為一般食品容器具、醫療用品最廣為使用；400系列因鎳含量低，抗酸防鏽效果最差，長期使用較容易生鏽等。

因此，在維護衛生安全的考量下，製造業者必須告知消費者商品「不鏽鋼材質屬性」、「用途」、「使用與保存方法」及「注意事項」，避免錯誤使用、保存不當而衍生衛生疑慮。